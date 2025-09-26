Les exportations annuelles traduisent les variations des exportations de marchandises et de services en Corée du Sud au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les exportations sont utilisées dans l’évaluation de l’activité commerciale extérieure de la Corée du Sud et de la demande de marchandises des fabricants sud-coréens à l’extérieur du pays. Une indication plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Exportations de la Corée du Sud a/a (South Korea Exports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.