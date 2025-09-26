L’indice de confiance des entreprises est calculé sur une base trimestrielle depuis 2012. Les indications traduisent la façon dont la direction de l’entreprise évalue le développement économique actuel ainsi que leurs prévisions. Le questionnaire combine les opinions sur l’état de l’entreprise au cours du dernier trimestre et les prévisions pour le prochain trimestre.

L’objectif de l’enquête est de déterminer l’évaluation des dirigeants portant sur la condition économique actuelle de leur entreprise. Les entreprises sont des unités d’analyse d’enquête. L’indice de confiance des entreprises affiche trimestriellement trois indicateurs qui couvrent à la fois les activités nationales et régionales. Les informations sur les communautés autonomes sont recueillies depuis 2013. La méthodologie est basée sur l’indice japonais TANKAN et n’applique pas de pondération, de sorte que chaque réponse du répondant aie la même importance. L’indice est élaboré pour fournir un indicateur harmonisé de confiance des entreprises impliquant les régions autonomes, le Ministère de l’Industrie et le Haut Conseil des Chambres de Commerce.

Les entreprises espagnoles nationales sont comprises dans l’enquête. La portée de l’étude couvre presque tous les types d’activités reflétés dans la classification nationale des activités économiques: industrie manufacturière, secteur de l’énergie, construction, services, etc. Les personnes interrogées évaluent les tendances économiques des trois derniers mois et fournissent des prévisions pour les trois prochains mois. L’évaluation est relative et indique si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé.

Le questionnaire non désaisonnalisé sur l’indice de confiance des entreprises est publié sur une base trimestrielle.

Dernières valeurs: