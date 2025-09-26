Les ventes au détail m/m traduisent une variation des ventes au détail sud-coréennes au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Le calcul est effectué à l’aide de données corrigées de l’inflation fournies par les détaillants du pays. La croissance des ventes au détail peut avoir un impact favorable sur les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail en Corée du Sud m/m (South Korea Retail Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.