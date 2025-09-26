Calendrier économique
FGV Brésil IGP-M Indice d’inflation m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|Bas
|0.36%
|-0.13%
|
-0.77%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.44%
|
0.36%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice Général des Prix du Marché (IGP-M) est publié mensuellement par la Fondation Getulio Vargas. Semblable à l’IGP-DI, il est calculé à l’aide d’une moyenne pondérée de trois indices de prix dans la même proportion: l’Indice Général des Prix à la Production (IPA-M) - 60%, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC-M) - 30% et l’Indice National des Coûts de Construction (INCC-M) - 10%.
L’objectif de l’IGP-M est de surveiller la variation de la consommation de la population afin de vérifier l’évolution des prix entre les différents secteurs de l’économie brésilienne: industrie, construction, agriculture, commerce de détail et services fournis aux ménages. Plus le prix des articles dans ces secteurs est élevé par rapport au mois précédent, plus l’inflation est élevée.
En résumé, IGP-M fournit une lecture de l’équilibre économique du Brésil, car il rassemble presque tous les secteurs responsables de l’évolution des revenus, cartographiant la situation financière du Brésil. L’indice IGP-M est l’indice le plus utilisé au Brésil pour les réajustements de la valeur contractuelle, tels que les frais de scolarité, les valeurs locatives, les ajustements des tarifs de l’énergie électrique et autres. Il est également utilisé comme indice des titres d’État émis par le Trésor Brésilien, tels que le Trésor IGP-M. Une valeur négative dans cet indice indique que la déflation s’est produite au Brésil au cours de la période de référence de l’enquête.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deFGV Brésil IGP-M Indice d’inflation m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
