FGV Brésil IGP-M Indice d’inflation m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Secteur
Prix
Bas 0.36% -0.13%
-0.77%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.44%
0.36%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’Indice Général des Prix du Marché (IGP-M) est publié mensuellement par la Fondation Getulio Vargas. Semblable à l’IGP-DI, il est calculé à l’aide d’une moyenne pondérée de trois indices de prix dans la même proportion: l’Indice Général des Prix à la Production (IPA-M) - 60%, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC-M) - 30% et l’Indice National des Coûts de Construction (INCC-M) - 10%.

L’objectif de l’IGP-M est de surveiller la variation de la consommation de la population afin de vérifier l’évolution des prix entre les différents secteurs de l’économie brésilienne: industrie, construction, agriculture, commerce de détail et services fournis aux ménages. Plus le prix des articles dans ces secteurs est élevé par rapport au mois précédent, plus l’inflation est élevée.

En résumé, IGP-M fournit une lecture de l’équilibre économique du Brésil, car il rassemble presque tous les secteurs responsables de l’évolution des revenus, cartographiant la situation financière du Brésil. L’indice IGP-M est l’indice le plus utilisé au Brésil pour les réajustements de la valeur contractuelle, tels que les frais de scolarité, les valeurs locatives, les ajustements des tarifs de l’énergie électrique et autres. Il est également utilisé comme indice des titres d’État émis par le Trésor Brésilien, tels que le Trésor IGP-M. Une valeur négative dans cet indice indique que la déflation s’est produite au Brésil au cours de la période de référence de l’enquête.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deFGV Brésil IGP-M Indice d'inflation m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)l'indicateur macroéconomique

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.36%
-0.13%
-0.77%
juil. 2025
-0.77%
-0.13%
-1.67%
juin 2025
-1.67%
0.56%
-0.49%
mai 2025
-0.49%
-0.43%
0.24%
avr. 2025
0.24%
-1.60%
-0.34%
mars 2025
-0.34%
2.16%
1.06%
févr. 2025
1.06%
0.15%
0.27%
janv. 2025
0.27%
1.04%
0.94%
déc. 2024
0.94%
1.17%
1.30%
nov. 2024
1.30%
1.74%
1.52%
oct. 2024
1.52%
0.27%
0.62%
sept. 2024
0.62%
0.21%
0.29%
août 2024
0.29%
0.55%
0.61%
juil. 2024
0.61%
1.00%
0.81%
juin 2024
0.81%
1.23%
0.89%
mai 2024
0.89%
0.84%
0.31%
avr. 2024
0.31%
-0.22%
-0.47%
mars 2024
-0.47%
-1.07%
-0.52%
févr. 2024
-0.52%
-0.69%
0.07%
janv. 2024
0.07%
0.50%
0.74%
déc. 2023
0.74%
0.59%
nov. 2023
0.59%
0.44%
0.50%
oct. 2023
0.50%
1.00%
0.37%
sept. 2023
0.37%
-0.43%
-0.14%
août 2023
-0.14%
-1.33%
-0.72%
juil. 2023
-0.72%
-1.92%
-1.93%
juin 2023
-1.93%
-1.42%
-1.84%
mai 2023
-1.84%
-0.45%
-0.95%
avr. 2023
-0.95%
-0.01%
0.05%
mars 2023
0.05%
0.07%
-0.06%
févr. 2023
-0.06%
0.33%
0.21%
janv. 2023
0.21%
-0.05%
0.45%
déc. 2022
0.45%
-0.77%
-0.56%
nov. 2022
-0.56%
-0.83%
-0.97%
oct. 2022
-0.97%
-0.83%
-0.95%
sept. 2022
-0.95%
1.41%
-0.70%
août 2022
-0.70%
0.21%
juil. 2022
0.21%
1.98%
0.59%
juin 2022
0.59%
1.66%
0.52%
mai 2022
0.52%
1.70%
1.41%
avr. 2022
1.41%
1.51%
1.74%
mars 2022
1.74%
1.63%
1.83%
févr. 2022
1.83%
1.80%
1.82%
janv. 2022
1.82%
1.50%
0.87%
déc. 2021
0.87%
0.93%
0.02%
nov. 2021
0.02%
0.23%
0.64%
oct. 2021
0.64%
-1.00%
-0.64%
sept. 2021
-0.64%
-0.88%
0.66%
août 2021
0.66%
-0.84%
0.78%
juil. 2021
0.78%
0.12%
0.60%
