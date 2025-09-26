L’Indice Général des Prix du Marché (IGP-M) est publié mensuellement par la Fondation Getulio Vargas. Semblable à l’IGP-DI, il est calculé à l’aide d’une moyenne pondérée de trois indices de prix dans la même proportion: l’Indice Général des Prix à la Production (IPA-M) - 60%, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC-M) - 30% et l’Indice National des Coûts de Construction (INCC-M) - 10%.

L’objectif de l’IGP-M est de surveiller la variation de la consommation de la population afin de vérifier l’évolution des prix entre les différents secteurs de l’économie brésilienne: industrie, construction, agriculture, commerce de détail et services fournis aux ménages. Plus le prix des articles dans ces secteurs est élevé par rapport au mois précédent, plus l’inflation est élevée.

En résumé, IGP-M fournit une lecture de l’équilibre économique du Brésil, car il rassemble presque tous les secteurs responsables de l’évolution des revenus, cartographiant la situation financière du Brésil. L’indice IGP-M est l’indice le plus utilisé au Brésil pour les réajustements de la valeur contractuelle, tels que les frais de scolarité, les valeurs locatives, les ajustements des tarifs de l’énergie électrique et autres. Il est également utilisé comme indice des titres d’État émis par le Trésor Brésilien, tels que le Trésor IGP-M. Une valeur négative dans cet indice indique que la déflation s’est produite au Brésil au cours de la période de référence de l’enquête.

