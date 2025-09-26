L’emploi non manufacturier ISM est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit une évolution de l’emploi dans les entreprises du secteur des services.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment la condition de l’emploi dans leur entreprise au cours du dernier mois : si elle s’est améliorée, détériorée ou non. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice ISM de l’emploi non manufacturier est généralement étroitement corrélé avec d’autres données publiées par Bureau des Statistiques sur l'Emploi. La croissance de l’emploi dans le secteur des services traduit généralement une condition généralement positive sur le marché de l'emploi: les entreprises embauchent plus de salariés, de sorte que le nombre d’emplois croît et que le taux de chômage baisse.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs: