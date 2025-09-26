CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

ISM États-Unis Emploi non manufacturier (ISM United States Non-Manufacturing Employment)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Institute de Gestion des Approvisionnement (Institute for Supply Management)
Secteur
Affaires
Moyen N/D 47.1
46.4
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’emploi non manufacturier ISM est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit une évolution de l’emploi dans les entreprises du secteur des services.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment la condition de l’emploi dans leur entreprise au cours du dernier mois : si elle s’est améliorée, détériorée ou non. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice ISM de l’emploi non manufacturier est généralement étroitement corrélé avec d’autres données publiées par Bureau des Statistiques sur l'Emploi. La croissance de l’emploi dans le secteur des services traduit généralement une condition généralement positive sur le marché de l'emploi: les entreprises embauchent plus de salariés, de sorte que le nombre d’emplois croît et que le taux de chômage baisse.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM États-Unis Emploi non manufacturier (ISM United States Non-Manufacturing Employment)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
47.1
46.4
juil. 2025
46.4
47.8
47.2
juin 2025
47.2
48.3
50.7
mai 2025
50.7
48.6
49.0
avr. 2025
49.0
47.7
46.2
mars 2025
46.2
51.2
53.9
févr. 2025
53.9
51.1
52.3
janv. 2025
52.3
51.3
51.3
déc. 2024
51.4
51.2
51.5
nov. 2024
51.5
50.3
53.0
oct. 2024
53.0
48.4
48.1
sept. 2024
48.1
47.9
50.2
août 2024
50.2
48.2
51.1
juil. 2024
51.1
47.0
46.1
juin 2024
46.1
47.3
47.1
mai 2024
47.1
50.0
45.9
avr. 2024
45.9
48.6
48.5
mars 2024
48.5
49.1
48.0
févr. 2024
48.0
49.8
50.5
janv. 2024
50.5
47.7
43.8
déc. 2023
43.3
50.4
50.7
nov. 2023
50.7
51.7
50.2
oct. 2023
50.2
54.0
53.4
sept. 2023
53.4
52.7
54.7
août 2023
54.7
51.8
50.7
juil. 2023
50.7
51.1
53.1
juin 2023
53.1
49.9
49.2
mai 2023
49.2
51.0
50.8
avr. 2023
50.8
52.6
51.3
mars 2023
51.3
52.0
54.0
févr. 2023
54.0
49.8
50.0
janv. 2023
50.0
50.6
49.4
déc. 2022
49.8
50.2
51.5
nov. 2022
51.5
51.0
49.1
oct. 2022
49.1
51.6
53.0
sept. 2022
53.0
49.6
50.2
août 2022
50.2
48.2
49.1
juil. 2022
49.1
48.7
47.4
juin 2022
47.4
49.8
50.2
mai 2022
50.2
51.7
49.5
avr. 2022
49.5
51.2
54.0
mars 2022
54.0
50.3
48.5
févr. 2022
48.5
53.5
52.3
janv. 2022
52.3
55.7
54.7
déc. 2021
54.9
54.1
56.5
nov. 2021
56.5
52.2
51.6
oct. 2021
51.6
53.3
53.0
sept. 2021
53.0
53.7
53.7
août 2021
53.7
51.5
53.8
juil. 2021
53.8
52.2
49.3
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration