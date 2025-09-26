CalendrierSections

Salaires non agricoles aux États-Unis (United States Nonfarm Payrolls)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Haut 22 K 129 K
79 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
84 K
22 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les salaires non agricoles présentent le nombre de nouveaux emplois créés au cours du mois donné, dans tous les secteurs non agricoles de l’économie américaine. Le calcul ne comprend pas les services militaires et de renseignement, les citoyens indépendants et les personnes employées dans des ménages privés.

La liste des secteurs communiqués comprend les services professionnels et des entreprises, les soins de santé, le secteur financier, l’exploitation minière, la construction, le commerce, le transport et le stockage, les loisirs et l’hôtellerie.

Ce rapport est l’un des indicateurs économiques américains les plus importants, qui est utilisé dans l’évaluation de la santé économique du pays. Il est considéré comme un indicateur tendant à déplacer le marché. Les salaires non agricoles couvrent environ 80% des salariés produisant la totalité du PIB aux États-Unis.

La croissance des indicateurs suggère que plus de consommateurs gagneront de l’argent, ce qui indique que la consommation et les dépenses de consommation croîtront. Cela stimule la croissance économique.

La publication de ce rapport croît généralement la volatilité sur les marchés des changes. La croissance des indicateurs est considérée comme positive pour les cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaires non agricoles aux États-Unis (United States Nonfarm Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
22 K
129 K
79 K
juil. 2025
73 K
132 K
14 K
juin 2025
147 K
130 K
144 K
mai 2025
139 K
131 K
147 K
avr. 2025
177 K
126 K
185 K
mars 2025
228 K
139 K
117 K
févr. 2025
151 K
193 K
125 K
janv. 2025
143 K
208 K
307 K
déc. 2024
256 K
213 K
212 K
nov. 2024
227 K
176 K
36 K
oct. 2024
12 K
229 K
223 K
sept. 2024
254 K
267 K
159 K
août 2024
142 K
104 K
89 K
juil. 2024
114 K
241 K
179 K
juin 2024
206 K
287 K
218 K
mai 2024
272 K
218 K
165 K
avr. 2024
175 K
197 K
315 K
mars 2024
303 K
176 K
270 K
févr. 2024
275 K
220 K
229 K
janv. 2024
353 K
186 K
333 K
déc. 2023
216 K
1 K
173 K
nov. 2023
199 K
-3 K
150 K
oct. 2023
150 K
-8 K
297 K
sept. 2023
336 K
1 K
227 K
août 2023
187 K
12 K
157 K
juil. 2023
187 K
-1 K
185 K
juin 2023
209 K
-19 K
306 K
mai 2023
339 K
1 K
294 K
avr. 2023
253 K
23 K
165 K
mars 2023
236 K
-8 K
326 K
févr. 2023
311 K
-35 K
504 K
janv. 2023
517 K
16 K
260 K
déc. 2022
223 K
57 K
256 K
nov. 2022
263 K
-30 K
284 K
oct. 2022
261 K
-97 K
315 K
sept. 2022
263 K
33 K
315 K
août 2022
315 K
156 K
526 K
juil. 2022
528 K
-19 K
398 K
juin 2022
372 K
-229 K
384 K
mai 2022
390 K
-19 K
436 K
avr. 2022
428 K
317 K
428 K
mars 2022
431 K
80 K
750 K
févr. 2022
678 K
-413 K
481 K
janv. 2022
467 K
-192 K
510 K
déc. 2021
199 K
379 K
249 K
nov. 2021
210 K
330 K
546 K
oct. 2021
531 K
-54 K
312 K
sept. 2021
194 K
-302 K
366 K
août 2021
235 K
23 K
1053 K
juil. 2021
943 K
381 K
938 K
12345
