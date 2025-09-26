Calendrier économique
Salaires non agricoles aux États-Unis (United States Nonfarm Payrolls)
|Haut
|22 K
|129 K
|
79 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|84 K
|
22 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les salaires non agricoles présentent le nombre de nouveaux emplois créés au cours du mois donné, dans tous les secteurs non agricoles de l’économie américaine. Le calcul ne comprend pas les services militaires et de renseignement, les citoyens indépendants et les personnes employées dans des ménages privés.
La liste des secteurs communiqués comprend les services professionnels et des entreprises, les soins de santé, le secteur financier, l’exploitation minière, la construction, le commerce, le transport et le stockage, les loisirs et l’hôtellerie.
Ce rapport est l’un des indicateurs économiques américains les plus importants, qui est utilisé dans l’évaluation de la santé économique du pays. Il est considéré comme un indicateur tendant à déplacer le marché. Les salaires non agricoles couvrent environ 80% des salariés produisant la totalité du PIB aux États-Unis.
La croissance des indicateurs suggère que plus de consommateurs gagneront de l’argent, ce qui indique que la consommation et les dépenses de consommation croîtront. Cela stimule la croissance économique.
La publication de ce rapport croît généralement la volatilité sur les marchés des changes. La croissance des indicateurs est considérée comme positive pour les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaires non agricoles aux États-Unis (United States Nonfarm Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
