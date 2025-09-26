L’investissement étranger dans les actions japonaises indique le volume des investissements (en yen japonais) dans les actions des entreprises japonaises effectués par des non-résidents. L’équilibre entre les entrées et les sorties de fonds sur le marché intérieur indique la vigueur de l’économie et l’attrait des entreprises pour les entreprises étrangères.

Il existe de nombreux types d’investisseurs étrangers et d’investisseurs à long terme, tels que les fonds de retraite et les fonds gouvernementaux, ainsi que des investisseurs qui répètent d’énormes sommes d’argent en peu de temps, comme les fonds spéculatifs.

Le pourcentage d’étrangers vivant au Japon n’est que de 1%, le niveau le plus bas dans les principaux pays. Cependant, dans l’achat et la vente quotidiens, l’aspect est complètement changé et le rapport d’achat et de vente des agents étrangers grimpe à environ 60%.

Comme un exemple étrange d’investissement étranger au Japon, le Japon rassemble des fonds en cas de grands tremblements de terre. En général, les catastrophes sismiques entraînent le retrait de fonds de ce pays, mais dans le cas du Japon, il y a une demande particulière pour la reconstruction, et il y a une caractéristique que le capital est collecté parce que la demande de projets de construction, etc. augmente pendant la reconstruction.

Dernières valeurs: