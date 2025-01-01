Le rapport sur les perspectives de la Banque du Japon est un rapport trimestriel dans lequel la Banque du Japon décrit les conditions économiques actuelles et caractérise la croissance de l’économie, les risques d’inflation et les conditions de travail dans le pays. Les analystes examinent ce rapport pour anticiper les perspectives à moyen terme de la politique monétaire du pays.

Le rapport sur les perspectives de la BoJ donne un aperçu de la condition économique de la BoJ et des facteurs importants qui influent sur les perspectives d’inflation, à savoir l’avenir de la politique monétaire. Le rapport sur les perspectives de la BoJ s’intitule officiellement « Perspectives de l’économie et de la condition des prix » et traduit les perspectives économiques à moyen terme présentées par neuf membres du comité directeur, dont le sous-gouverneur en chef, que la Banque du Japon prend des décisions et publie quatre fois par an. Cela se fait généralement en janvier, avril, juillet, octobre lors du Comité de politique monétaire et de la réunion de politique monétaire, au cours desquels les perspectives de l’économie, les perspectives de prix et les hauts et les bas sont soigneusement examinés.

La publication du rapport Outlook peut avoir un impact à court terme sur les cours JPY, en fonction de son contenu.