Calendrier économique
Importations de la Corée du Sud a/a (South Korea Imports y/y)
|Bas
|-4.1%
|-4.0%
|
-4.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-1.7%
|
-4.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les importations annuelles traduisent les variations des importations de marchandises et de services en Corée du Sud au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les importations sont utilisées pour évaluer l’activité commerciale extérieure de la Corée du Sud et la demande de marchandises importées dans le pays. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Importations de la Corée du Sud a/a (South Korea Imports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress