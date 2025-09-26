Les importations annuelles traduisent les variations des importations de marchandises et de services en Corée du Sud au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les importations sont utilisées pour évaluer l’activité commerciale extérieure de la Corée du Sud et la demande de marchandises importées dans le pays. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Importations de la Corée du Sud a/a (South Korea Imports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.