L’ISM Prix manufacturiers payés est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indicePMI manufacturier. Il traduit une variation dans les prix payés par les représentants de l’industrie pour les produits ou services qu’ils reçoivent.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 18 industries américaines. Les personnes interrogées estiment les prix payés dans le processus de production : s’ils ont crû, baissé ou non. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI manufacturier total est de 20 %.

L’indice ISM des prix manufacturiers payés est généralement étroitement corrélé à l’indice des prix à la production à un état intermédiaire de la production. La croissance de l’indice peut servir d’indicateur de premier plan de l’inflation: les producteurs doivent payer plus des fournisseurs, c’est pourquoi le prix du produit final est susceptible de croître.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

