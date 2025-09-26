CalendrierSections

ISM États-Unis Prix manufacturiers payés (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Institute de Gestion des Approvisionnement (Institute for Supply Management)
Secteur
Affaires
Haut N/D 63.9
64.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’ISM Prix manufacturiers payés est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indicePMI manufacturier. Il traduit une variation dans les prix payés par les représentants de l’industrie pour les produits ou services qu’ils reçoivent.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 18 industries américaines. Les personnes interrogées estiment les prix payés dans le processus de production : s’ils ont crû, baissé ou non. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI manufacturier total est de 20 %.

L’indice ISM des prix manufacturiers payés est généralement étroitement corrélé à l’indice des prix à la production à un état intermédiaire de la production. La croissance de l’indice peut servir d’indicateur de premier plan de l’inflation: les producteurs doivent payer plus des fournisseurs, c’est pourquoi le prix du produit final est susceptible de croître.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM États-Unis Prix manufacturiers payés (ISM United States Manufacturing Prices Paid)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
63.9
64.8
juil. 2025
64.8
65.5
69.7
juin 2025
69.7
69.9
69.4
mai 2025
69.4
71.8
69.8
avr. 2025
69.8
68.2
69.4
mars 2025
69.4
59.4
62.4
févr. 2025
62.4
53.2
54.9
janv. 2025
54.9
50.6
52.5
déc. 2024
52.5
51.9
50.3
nov. 2024
50.3
54.2
54.8
oct. 2024
54.8
51.0
48.3
sept. 2024
48.3
53.3
54.0
août 2024
54.0
52.4
52.9
juil. 2024
52.9
54.4
52.1
juin 2024
52.1
54.3
57.0
mai 2024
57.0
48.9
60.9
avr. 2024
60.9
47.2
55.8
mars 2024
55.8
47.3
52.5
févr. 2024
52.5
52.3
52.9
janv. 2024
52.9
52.6
45.2
déc. 2023
45.2
47.4
49.9
nov. 2023
49.9
44.7
45.1
oct. 2023
45.1
50.3
43.8
sept. 2023
43.8
50.6
48.4
août 2023
48.4
40.5
42.6
juil. 2023
42.6
36.5
41.8
juin 2023
41.8
41.1
44.2
mai 2023
44.2
53.5
53.2
avr. 2023
53.2
52.3
49.2
mars 2023
49.2
53.8
51.3
févr. 2023
51.3
37.8
44.5
janv. 2023
44.5
32.3
39.4
déc. 2022
39.4
42.3
43.0
nov. 2022
43.0
50.4
46.6
oct. 2022
46.6
51.6
51.7
sept. 2022
51.7
46.0
52.5
août 2022
52.5
69.2
60.0
juil. 2022
60.0
80.5
78.5
juin 2022
78.5
83.7
82.2
mai 2022
82.2
86.2
84.6
avr. 2022
84.6
81.7
87.1
mars 2022
87.1
76.0
75.6
févr. 2022
75.6
72.3
76.1
janv. 2022
76.1
75.3
68.2
déc. 2021
68.2
82.1
82.4
nov. 2021
82.4
54.6
85.7
oct. 2021
63.6
78.4
64.8
sept. 2021
81.2
71.5
79.4
août 2021
79.4
84.2
85.7
juil. 2021
85.7
92.2
92.1
