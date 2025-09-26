Calendrier économique
Indice des Prix à la Consommation (IPC) a/a (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Bas
|1.6%
|1.6%
|
1.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.5%
|
1.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) a/a traduit la variation des prix d’un panier de marchandises et de services destinés à la consommation finale des ménages, en Italie, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Il s’agit d’un indice fondamental pour évaluer les variations dans les tendances d’achat, qui est utilisé comme mesure de l’inflation globale.
Les données pour le calcul de l’indice sont recueillies à partir d’enquêtes locales et centrales, ainsi que de sources administratives (Ministère du développement économique). De plus, les indices sont calculés à différents niveaux : provincial et régional, ainsi que l’indice de tous les postes, qui est obtenu sous la forme d’une moyenne pondérée des indices régionaux.
Le panier de consommation comprend les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées et alcoolisées, le tabac, la liquidation, les meubles, l’électricité et l’eau, les services de transport, les divertissements, l’éducation et d’autres marchandises et services. Différents poids sont attribués aux marchandises et services, reflétant les parts de dépenses connexes sur les dépenses de consommation finale.
En ce qui concerne l’euro (EUR), une indication plus élevée des données peut être interprétée comme un signal favorable et une prévision à la hausse, étant donné que pour lutter contre l’inflation, l’outil le plus largement utilisé est d’augmenter les taux, ce qui conduit à attirer les investissements étrangers; des données plus faibles peuvent être interprétées comme un signal défavorable et peuvent suggérer une prévision de devise à la baisse.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à la Consommation (IPC) a/a (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
