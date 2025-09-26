Le crédit à la consommation m/m de la Banque d’Angleterre traduit une variation du montant de tous les crédits en livres sterling impayés émis aux particuliers résidant au Royaume-Uni par les banques britanniques au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

Les prêts d’éducation accordés aux étudiants sont exclus du calcul de l’indicateur. De plus, l’indicateur ne comprend pas les entreprises non constituées en société et les institutions sans but lucratif au service des ménages. La valeur ne traduit que les prêts des ménages pour les dépenses courantes en marchandises et services.

La version détaillée du rapport comprend des informations distinctes sur les types de prêts suivants: prêts par carte de crédit et « autres » prêts (tels que les découverts et les prêts bancaires en espèces).

Les prêts en livres sterling aux particuliers sont fournis par trois principaux types d’établissements:

Banques résidant au Royaume-Uni. Elles fournissent des rapports de crédit mensuels directement à la Banque d’Angleterre.

Les sociétés de construction sont des banques spécialisées, qui fournissent des prêts au logement ciblés. Les données des sociétés de construction sont également recueillies de manière permanente et fournies sous des formes spéciales.

Autres prêteurs spécialisés. Cela comprend les bailleurs de crédit non bancaires, non-building society UK, les prêteurs hypothécaires spécialisés, les détaillants, le gouvernement, les sociétés, les compagnies d’assurance et les fonds de pension. Les données qui en proviennent sont recueillies par l’Office des statistiques nationales.

Le crédit à la consommation est un indicateur de premier plan de l’activité des consommateurs et des ventes au détail. L’indicateur de croissance permet de prévoir une hausse de l’activité des consommateurs et peut affecter positivement les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: