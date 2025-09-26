Comme son nom l’indique, la valeur traduit le nombre d’appareils de forage aux États-Unis que Baker Hughes publie depuis 1944, toujours le dernier jour ouvrable de la semaine, généralement le vendredi, à 12 heures. Cette valeur est un baromètre commercial important pour l’industrie du forage pétrolier et gazier et ses fournisseurs. Lorsque les appareils de forage sont actifs, ils consomment des produits et des services de l’industrie de services correspondante. Cependant, les évolutions techniques ont crû l’efficacité des appareils de forage. Par conséquent, il n’est pas facile de déduire une faiblesse dans cette industrie en raison d’un nombre décroissant de plates-formes. Surtout en conjonction avec d’autres mesures, il demeure un indicateur de premier plan de la demande de produits pétroliers et gaziers.

Cette valeur est donc aussi une indication de l’état de l’économie américaine avec un impact possible sur le dollar américain.

Dernières valeurs: