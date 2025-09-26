CalendrierSections

Nombre total des plateformes pétrolières de Baker Hughes aux États-Unis (Baker Hughes United States Total Rig Count)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Baker Hughes
Secteur
Affaires
Moyen 542
539
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
542
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Comme son nom l’indique, la valeur traduit le nombre d’appareils de forage aux États-Unis que Baker Hughes publie depuis 1944, toujours le dernier jour ouvrable de la semaine, généralement le vendredi, à 12 heures. Cette valeur est un baromètre commercial important pour l’industrie du forage pétrolier et gazier et ses fournisseurs. Lorsque les appareils de forage sont actifs, ils consomment des produits et des services de l’industrie de services correspondante. Cependant, les évolutions techniques ont crû l’efficacité des appareils de forage. Par conséquent, il n’est pas facile de déduire une faiblesse dans cette industrie en raison d’un nombre décroissant de plates-formes. Surtout en conjonction avec d’autres mesures, il demeure un indicateur de premier plan de la demande de produits pétroliers et gaziers.

Cette valeur est donc aussi une indication de l’état de l’économie américaine avec un impact possible sur le dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNombre total des plateformes pétrolières de Baker Hughes aux États-Unis (Baker Hughes United States Total Rig Count)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
19 sept. 2025
542
539
12 sept. 2025
539
537
5 sept. 2025
537
536
29 août 2025
536
538
22 août 2025
538
539
15 août 2025
539
539
8 août 2025
539
540
1 août 2025
540
542
25 juil. 2025
542
544
18 juil. 2025
544
537
11 juil. 2025
537
539
3 juil. 2025
539
547
27 juin 2025
547
554
20 juin 2025
554
555
13 juin 2025
555
559
6 juin 2025
559
563
30 mai 2025
563
566
23 mai 2025
566
576
16 mai 2025
576
578
9 mai 2025
578
584
2 mai 2025
584
587
25 avr. 2025
587
585
17 avr. 2025
585
583
11 avr. 2025
583
590
4 avr. 2025
590
592
28 mars 2025
592
593
21 mars 2025
593
592
14 mars 2025
592
592
7 mars 2025
592
593
28 févr. 2025
593
592
21 févr. 2025
592
588
14 févr. 2025
588
586
7 févr. 2025
586
582
31 janv. 2025
582
576
24 janv. 2025
576
580
17 janv. 2025
580
584
10 janv. 2025
584
589
3 janv. 2025
589
589
27 déc. 2024
589
589
20 déc. 2024
589
589
13 déc. 2024
589
589
6 déc. 2024
589
582
27 nov. 2024
582
583
22 nov. 2024
583
584
15 nov. 2024
584
585
8 nov. 2024
585
585
1 nov. 2024
585
585
25 oct. 2024
585
585
18 oct. 2024
585
586
11 oct. 2024
586
585
123456789
