Calendrier économique
Indice des directeurs d’achat (PMI) non manufacturiers de la Chine (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|50.3
|50.5
|
50.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|50.6
|
50.3
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des directeurs d’achat (PMI) non manufacturiers de la Chine est un indicateur alternatif de l’indice PMI du secteur des services en Chine, qui est calculé par les organismes de statistique de l’État. Le calcul est axé sur une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats de 4000 entreprises chinoises du secteur des services.
Le questionnaire comprend 10 questions sur les aspects suivants de l’état de l’entreprise au cours du mois dernier: le volume de production, le nombre de nouvelles commandes, le nombre de commandes à l’exportation, le nombre de commandes en carnet, les stocks de produits finis dans les entrepôts, les prix payés, les prix reçus, le nombre d’employés, les livraisons des fournisseurs, les attentes en matière de production et l’activité commerciale pour les 6 prochains mois.
Les personnes interrogés sont sondées donner une description relative plutôt que quantitative de ces indicateurs: si chacun d’eux s’est amélioré, s’est aggravé ou n’a pas changé. Les index diffus auxiliaires sont compilés sur la base des données reçues. Chacun de ces indices est calculé en pourcentage de réponses positives plus la moitié des réponses neutres. L’indice PMI non manufacturier est compilé à l’aide de ces sous-indices.
Le PMI est l’un des indicateurs clés de l’état de l’économie nationale et en particulier de son secteur des services. Les directeurs des achats sont généralement les premiers à remarquer des variations dans les conditions économiques en raison des spécificités de leur travail, de sorte que PMI peut être considéré comme un indicateur de premier plan du secteur des services du pays.
Les indications supérieures à 50 affichent une croissance générale de l’activité du secteur des services, et les indications inférieures à 50 affichent une baisse. La croissance de l’indice PMI non manufacturier indique le développement du secteur des services de l’économie chinoise. Cela peut favorablement affecter les cours du yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des directeurs d’achat (PMI) non manufacturiers de la Chine (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
