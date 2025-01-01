CalendrierSections

Discours du vice-président de la Banque Centrale Européenne (BCE) de Guindos (European Central Bank (ECB) Vice President de Guindos Speech)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Banque Centrale Européenne (European Central Bank)
Secteur
Argent

Discours du vice-président de la BCE est le deuxième événement important en fonction du degré d’influence parmi les discours publics des responsables des régulateurs européens.

Discours du vice-président suggérant le durcissement de la politique monétaire est considéré comme favorable pour l’euro.