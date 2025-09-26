Il existe différentes méthodes pour enregistrer les chiffres du chômage, chacune conduisant à des définitions différentes du chômage. Elles diffèrent en termes de collecte de données, de méthodes de recherche d’emploi et de définition des personnes marginalement employées.

Les statistiques de l’emploi de l’ OIT de l’Office fédéral de la statistique mettent en œuvre les critères internationalement reconnus et appliqués formulés par l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour la différenciation des personnes en fonction de leur statut professionnel. La source des données sur le chômage est l’enquête sur les forces de travail, qui en Allemagne est intégrée dans le micro-recensement, une enquête mensuelle auprès de 35 000 personnes. Les chiffres selon le Code allemand de Sécurité Sociale (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) sont obtenus à partir des données commerciales des agences pour l’emploi et des centres pour l’emploi. Selon ces règlements, une personne est au chômage ou active si elle est enregistrée par les autorités compétentes. À partir de janvier 2007, les données sur le chômage recueillies ou transmises dans le cadre des procédures distinctes seront fusionnées dans les statistiques de la BA de sorte que les différents épisodes de chômage et de recherche d’emploi se développent sans chevauchement et de manière cohérente.

Le chômage n.s.a. indique le nombre de chômeurs au cours du mois en cours d’examen. Ce chiffre n’est pas désaisonnalisé.

Les chiffres du marché du travail figurent parmi les indicateurs économiques les plus importants. Cependant, ils retardent le développement économique de quelques mois, de sorte qu’ils confirment une évolution plutôt que de l’indiquer. Néanmoins, une baisse du taux de chômage peut avoir un impact favorable sur l’euro.

Dernières valeurs: