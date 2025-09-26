CalendrierSections

Indice DNB/NIMA Norvégien des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Norvège
NOK, Couronne norvégienne
DNB/NIMA
Affaires
Bas 48.7 55.3
50.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
45.5
48.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice SDNB/NIMA des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est un indicateur de la conjoncture économique en Norvège calculé sur la base d’enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats d’environ 300 entreprises du secteur privé.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises manufacturières à travers le pays.

L’indice est calculé en tant qu’une moyenne pondérée de cinq sous-indices mesurant la production, les commandes, les stocks, les conditions de livraison et l’emploi. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. L’indice final est calculé en ajoutant la moitié du pourcentage de réponses « inchangées » au pourcentage de réponses qui évaluent le niveau actuel comme « supérieur ». Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur manufacturier norvégien. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI manufacturier DNB/NIMA est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice DNB/NIMA Norvégien des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
48.7
55.3
50.9
juil. 2025
50.9
47.4
49.3
juin 2025
49.3
47.2
51.2
mai 2025
51.2
50.4
46.2
avr. 2025
46.1
49.1
50.1
mars 2025
51.0
50.9
51.9
févr. 2025
51.9
52.3
51.2
janv. 2025
51.2
56.1
50.4
déc. 2024
57.4
52.0
46.4
nov. 2024
46.4
53.0
52.4
oct. 2024
52.4
53.0
51.7
sept. 2024
51.8
50.7
52.0
août 2024
52.1
53.0
59.8
juil. 2024
56.9
50.9
48.1
juin 2024
47.7
50.9
51.7
mai 2024
52.3
50.5
52.6
avr. 2024
52.4
50.3
50.7
mars 2024
50.8
49.9
50.9
févr. 2024
50.9
49.8
50.7
janv. 2024
50.7
49.4
51.6
déc. 2023
50.9
50.3
49.9
nov. 2023
49.9
50.6
47.9
oct. 2023
47.0
48.3
52.9
sept. 2023
52.9
47.1
43.7
août 2023
43.7
56.0
56.7
juil. 2023
56.7
47.3
48.0
juin 2023
48.0
45.3
47.4
mai 2023
47.4
49.3
51.2
avr. 2023
51.2
49.3
48.6
mars 2023
48.3
48.5
47.3
févr. 2023
47.5
48.9
49.6
janv. 2023
50.0
50.6
50.0
déc. 2022
50.0
53.5
51.1
nov. 2022
51.2
50.3
52.9
oct. 2022
53.1
45.9
50.3
sept. 2022
50.0
52.9
51.9
août 2022
52.3
57.5
54.0
juil. 2022
54.6
57.5
56.4
juin 2022
56.4
53.5
54.7
mai 2022
54.9
58.3
60.6
avr. 2022
60.6
61.1
59.6
mars 2022
59.6
59.0
56.3
févr. 2022
55.9
56.8
56.3
janv. 2022
56.5
57.3
57.5
déc. 2021
58.0
63.4
63.9
nov. 2021
63.7
58.9
58.8
oct. 2021
58.5
60.8
59.0
sept. 2021
59.2
60.2
61.7
août 2021
62.2
62.2
63.2
juil. 2021
63.3
59.8
61.3
1234
