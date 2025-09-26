L’indice SDNB/NIMA des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est un indicateur de la conjoncture économique en Norvège calculé sur la base d’enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats d’environ 300 entreprises du secteur privé.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises manufacturières à travers le pays.

L’indice est calculé en tant qu’une moyenne pondérée de cinq sous-indices mesurant la production, les commandes, les stocks, les conditions de livraison et l’emploi. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. L’indice final est calculé en ajoutant la moitié du pourcentage de réponses « inchangées » au pourcentage de réponses qui évaluent le niveau actuel comme « supérieur ». Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur manufacturier norvégien. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI manufacturier DNB/NIMA est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs: