Ventes totales de véhicules neufs en Afrique du Sud (South Africa Total New Vehicle Sales)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Association Nationale des Constructeurs Automobiles d’Afrique du Sud (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Secteur
Affaires
Bas 51.880 K
51.489 K
Dernière publication
Précédent
51.880 K
Prochaine publication
Précédent
  Aperçu
  Graphique
  Historique
  • Widget

Le total des ventes de véhicules neufs mesure le nombre de véhicules vendus par les détaillants sud-africains au cours du mois communiqué.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) publie des données mensuelles sur les ventes ventilées par type de véhicule: voitures, petits et moyens véhicules utilitaires, camions lourds et autobus. Les statistiques comprennent les ventes intérieures et les exportations. Ce dernier représente une part plus importante des ventes totales. En outre, le rapport comprend des valeurs prévisionnelles pour l’année prochaine.

L’industrie automobile apporte une contribution significative au PIB et à l’emploi du pays, de sorte que l’indicateur traduit l’état de l’économie. L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. Par conséquent, des indications plus élevées que prévues peuvent affecter positivement les cours du rand sud-africain.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes totales de véhicules neufs en Afrique du Sud (South Africa Total New Vehicle Sales)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
51.880 K
51.489 K
juil. 2025
51.383 K
47.210 K
juin 2025
47.294 K
45.206 K
mai 2025
45.308 K
42.379 K
avr. 2025
42.401 K
49.460 K
mars 2025
49.493 K
47.943 K
févr. 2025
47.978 K
46.990 K
janv. 2025
46.398 K
41.092 K
déc. 2024
41.273 K
48.557 K
nov. 2024
48.585 K
47.990 K
oct. 2024
47.924 K
43.995 K
sept. 2024
44.081 K
43.681 K
août 2024
43.588 K
44.325 K
juil. 2024
44.229 K
39.873 K
juin 2024
40.072 K
37.120 K
mai 2024
37.105 K
38.062 K
avr. 2024
38.172 K
44.008 K
mars 2024
44.237 K
44.732 K
févr. 2024
44.749 K
42.215 K
janv. 2024
41.636 K
40.268 K
déc. 2023
40.329 K
44.877 K
nov. 2023
43.281 K
45.460 K
oct. 2023
45.445 K
45.997 K
sept. 2023
46.021 K
45.727 K
août 2023
45.679 K
43.575 K
juil. 2023
43.389 K
46.800 K
juin 2023
46.810 K
43.205 K
mai 2023
43.060 K
37.238 K
avr. 2023
37.107 K
49.993 K
mars 2023
50.157 K
45.198 K
févr. 2023
45.352 K
44.082 K
janv. 2023
43.509 K
41.723 K
déc. 2022
41.783 K
49.698 K
nov. 2022
49.413 K
45.981 K
oct. 2022
45.966 K
47.984 K
sept. 2022
47.786 K
47.346 K
août 2022
47.420 K
43.264 K
juil. 2022
43.593 K
41.052 K
juin 2022
41.019 K
39.063 K
mai 2022
39.177 K
37.168 K
avr. 2022
37.107 K
50.465 K
mars 2022
50.607 K
44.128 K
févr. 2022
44.229 K
41.330 K
janv. 2022
41.382 K
35.944 K
déc. 2021
35.948 K
41.630 K
nov. 2021
41.588 K
41.041 K
oct. 2021
41.035 K
43.146 K
sept. 2021
43.130 K
41.468 K
août 2021
41.425 K
33.061 K
juil. 2021
32.949 K
38.131 K
123
