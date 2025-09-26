CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice Absa des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier en Afrique du Sud (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Bureau de la Recherche Économique (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Secteur
Affaires
Bas N/D 47.8
50.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice Absa des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est un indicateur de la conditions des affaires dans le secteur manufacturier sud-africain. Il est établi par le Bureau sud-africain de recherche économique et est parrainé par Absa. L’indicateur est basé sur l’indice PMI populaire et largement utilisé de l’Institut IHS pour la Gestion des Approvisionnements

Pour calculer les indices des éléments, le Bureau of Economic Research mène des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats des entreprises manufacturières. Les gestionnaires sont invités à évaluer l’état d’une activité spécifique (par exemple, la production) dans leur entreprise: si elle a augmenté, baissé ou n’a pas changé. La valeur de l’indice est calculée comme la somme du pourcentage de personnes interrogées déclarant une hausse et de la moitié des réponses signalant aucune variation. Dans cet indice, 50 indique aucune variation, une valeur supérieure à 50 indique une hausse de l’activité, tandis qu’une valeur inférieure à 50 indique une baisse.

L’indice PMI total est calculé comme la moyenne pondérée des indices suivants (pondérations entre parenthèses) : activité commerciale (0,05), nouvelles commandes (0,20), emploi (0,20), livraisons des fournisseurs (0,40) et stocks (0,15).

L’indice PMI manufacturier est particulièrement surveillé par les analystes. Le secteur manufacturier est un fournisseur de marchandises pour l’industrie primaire (agriculture et mines), ainsi que pour l’industrie tertiaire (par exemple, la vente au détail et en gros). On croit donc que les variations dans l’économie commencent par le secteur manufacturier.

Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI indique des conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Absa des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier en Afrique du Sud (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
47.8
50.8
juil. 2025
50.8
46.3
48.5
juin 2025
48.5
48.0
43.1
mai 2025
43.1
48.2
44.7
avr. 2025
44.7
48.3
48.7
mars 2025
48.7
48.3
44.7
févr. 2025
44.7
48.4
45.3
janv. 2025
45.3
48.7
46.2
déc. 2024
46.2
48.5
48.1
nov. 2024
48.1
48.2
52.6
oct. 2024
52.6
47.4
53.3
sept. 2024
52.8
47.3
43.6
août 2024
43.6
48.3
52.4
juil. 2024
52.4
47.5
45.7
juin 2024
45.7
47.5
43.8
mai 2024
43.8
47.2
54.0
avr. 2024
54.0
49.2
mars 2024
49.2
51.7
févr. 2024
51.7
43.6
janv. 2024
43.6
50.9
déc. 2023
50.9
46.8
48.2
nov. 2023
48.2
47.1
45.4
oct. 2023
45.4
48.7
46.2
sept. 2023
45.4
49.2
49.7
août 2023
49.7
49.8
47.3
juil. 2023
47.3
50.0
47.6
juin 2023
47.6
48.9
49.2
mai 2023
49.2
49.1
49.8
avr. 2023
49.8
50.3
48.1
mars 2023
48.1
51.9
48.8
févr. 2023
48.8
52.7
53.0
janv. 2023
53.0
51.5
53.1
déc. 2022
53.1
50.2
52.6
nov. 2022
52.6
49.8
50.0
oct. 2022
50.0
49.6
48.2
sept. 2022
48.2
50.8
52.1
août 2022
52.1
51.7
47.6
juil. 2022
47.6
53.2
52.2
juin 2022
52.2
55.5
54.8
mai 2022
54.8
57.0
50.7
avr. 2022
50.7
58.3
60.0
mars 2022
60.0
56.7
58.6
févr. 2022
58.6
56.0
57.1
janv. 2022
57.1
55.3
54.1
déc. 2021
54.1
56.0
57.2
nov. 2021
57.2
55.3
53.6
oct. 2021
53.6
52.9
54.7
sept. 2021
56.8
50.9
57.9
août 2021
57.9
50.3
43.5
juil. 2021
43.5
57.8
57.4
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration