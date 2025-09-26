L’indice Absa des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est un indicateur de la conditions des affaires dans le secteur manufacturier sud-africain. Il est établi par le Bureau sud-africain de recherche économique et est parrainé par Absa. L’indicateur est basé sur l’indice PMI populaire et largement utilisé de l’Institut IHS pour la Gestion des Approvisionnements

Pour calculer les indices des éléments, le Bureau of Economic Research mène des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats des entreprises manufacturières. Les gestionnaires sont invités à évaluer l’état d’une activité spécifique (par exemple, la production) dans leur entreprise: si elle a augmenté, baissé ou n’a pas changé. La valeur de l’indice est calculée comme la somme du pourcentage de personnes interrogées déclarant une hausse et de la moitié des réponses signalant aucune variation. Dans cet indice, 50 indique aucune variation, une valeur supérieure à 50 indique une hausse de l’activité, tandis qu’une valeur inférieure à 50 indique une baisse.

L’indice PMI total est calculé comme la moyenne pondérée des indices suivants (pondérations entre parenthèses) : activité commerciale (0,05), nouvelles commandes (0,20), emploi (0,20), livraisons des fournisseurs (0,40) et stocks (0,15).

L’indice PMI manufacturier est particulièrement surveillé par les analystes. Le secteur manufacturier est un fournisseur de marchandises pour l’industrie primaire (agriculture et mines), ainsi que pour l’industrie tertiaire (par exemple, la vente au détail et en gros). On croit donc que les variations dans l’économie commencent par le secteur manufacturier.

Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI indique des conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le rand sud-africain.

Dernières valeurs: