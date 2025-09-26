CalendrierSections

ANZ Nouvelle-Zélande Confiance des entreprises (ANZ New Zealand Business Confidence)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
ANZ Banque Nouvelle-Zélande Limitée (ANZ Bank New Zealand Limited)
Secteur
Affaires
Bas 49.7 57.3
47.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
54.9
49.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
ANZ Business Confidence traduit les résultats d’une enquête mensuelle menée auprès de centaines d’entreprises néo-zélandaises. L’indice de confiance des entreprises ANZ fournit une estimation de l’évolution économique pour les 12 prochains mois. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de l’économie de la Nouvelle-Zélande.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deANZ Nouvelle-Zélande Confiance des entreprises (ANZ New Zealand Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
49.7
57.3
47.8
juil. 2025
47.8
49.3
46.3
juin 2025
46.3
33.5
36.6
mai 2025
36.6
44.0
49.3
avr. 2025
49.3
58.5
57.5
mars 2025
57.5
54.5
58.4
févr. 2025
58.4
49.8
54.4
janv. 2025
54.4
59.0
62.3
déc. 2024
62.3
48.4
64.9
nov. 2024
64.9
50.9
65.7
oct. 2024
65.7
73.8
60.9
sept. 2024
60.9
59.7
50.6
août 2024
50.6
29.3
27.1
juil. 2024
27.1
12.2
6.1
juin 2024
6.1
12.3
11.2
mai 2024
11.2
7.9
14.9
avr. 2024
14.9
25.0
22.9
févr. 2024
34.7
33.2
déc. 2023
33.2
39.5
30.8
nov. 2023
30.8
37.4
23.4
oct. 2023
23.4
3.6
1.5
sept. 2023
1.5
4.7
-3.7
août 2023
-3.7
-1.9
-13.1
juil. 2023
-13.1
-13.1
-18.0
juin 2023
-18.0
-28.1
-31.1
mai 2023
-31.1
-43.4
-43.8
avr. 2023
-43.8
-43.4
-43.4
mars 2023
-43.4
-47.5
-43.3
févr. 2023
-43.3
-61.0
-52.0
janv. 2023
-52.0
-64.2
-70.2
déc. 2022
-70.2
-50.0
-57.1
nov. 2022
-57.1
-39.5
-42.7
oct. 2022
-42.7
-42.0
-36.7
sept. 2022
-36.7
-52.1
-47.8
août 2022
-47.8
-55.0
-56.7
juil. 2022
-56.7
-55.0
-62.6
juin 2022
-62.6
-33.2
-55.6
mai 2022
-55.6
-33.2
-42.0
avr. 2022
-42.0
-31.2
-41.9
mars 2022
-41.9
-74.3
-51.8
févr. 2022
-51.8
-21.6
-23.2
déc. 2021
-23.2
-19.9
-16.4
nov. 2021
-16.4
-20.6
-13.4
oct. 2021
-13.4
2.0
-8.6
oct. 2021
-8.6
-7.2
sept. 2021
-7.2
-15.1
-14.2
août 2021
-14.2
-8.8
-3.8
juil. 2021
-3.8
0.2
-0.6
juin 2021
-0.6
-0.4
-0.4
juin 2021 préliminaire.
-0.4
-6.5
1.8
