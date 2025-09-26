ANZ Business Confidence traduit les résultats d’une enquête mensuelle menée auprès de centaines d’entreprises néo-zélandaises. L’indice de confiance des entreprises ANZ fournit une estimation de l’évolution économique pour les 12 prochains mois. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de l’économie de la Nouvelle-Zélande.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deANZ Nouvelle-Zélande Confiance des entreprises (ANZ New Zealand Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.