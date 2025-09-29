L’indice de la balance commerciale hors UE de l’Italie mesure la différence de valeur entre les importations et les exportations de marchandises et de services, provenant de pays tiers et destinés à des pays tiers, au cours d’une période donnée prise comme référence.

Les valeurs positives de cet indice signifient que les marchandises et services qui ont été exportés d’Italie vers des pays tiers sont plus que les marchandises et services qui ont été importés en Italie de pays tiers. Dans ce cas, on dit que le pays a une balance commerciale positive ou un excédent commercial.

L’Italie est la 7ème plus grande entreprise d’exportation et elle a habituellement une balance commerciale positive. Les données les plus récentes indiquent que les principales exportations de l’Italie comprennent les médicaments emballés, les voitures et les pièces automobiles, ainsi que les textiles et les produits alimentaires. Les principales importations comprennent les voitures et le pétrole brut.

La plupart des transactions étrangères de l’Italie représentent des échanges commerciaux avec d’autres pays membres de l’UE. En ce qui concerne le commerce hors UE, les principales destinations sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Les origines des importations hors UE comprennent la Chine, les États-Unis et la Russie.

En ce qui concerne la devise EUR et le trading, on peut considérer que les valeurs supérieures aux prévisions peuvent être interprétées comme positives pour l’ EUR et augmenter la valeur de la monnaie EUR (haussière), au contraire des valeurs inférieures aux prévisions peuvent être considérées comme défavorables pour l’ EUR et diminuant la valeur de la devise EUR (baissière).

Dernières valeurs: