Calendrier économique
Réserves de Devises Étrangères de l’Inde (India Foreign Exchange Reserves)
Les Réserves de Devises Étrangères de l’Inde mesurent les coupures en devises stockées et contrôlées par la Banque de réserve de l’Inde, que la banque peut utiliser pour exécuter des mesures de politique monétaire, pour financer la dette extérieure, pour mener des interventions monétaires afin d’affecter le taux de change national et à d’autres fins. Ce sont des actifs financiers. La Banque de Réserve de l'Inde (RBI) publie des données hebdomadaires sur les réserves de change.
En plus des réserves totales libellées en monnaie nationale et en dollars américains, la Banque de réserve de l’Inde publie des données sur ses éléments distincts: Réserves de Devises Étrangères, or monétaire, droits de tirage spéciaux et position de réserve du FMI.
L’impact de cet indicateur sur les cours de la roupie indienne dépend des facteurs qui l’accompagnent. L’accumulation de réserves a un coût. Cependant, les Réserves de Devises Étrangères sont importantes pour le commerce extérieur et les paiements connexes. En outre,elles contribuent au développement ordonné du marché des devises de l’Inde. En général, la croissance des Réserves de Devises Étrangères peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur la roupie, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la RBI.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRéserves de Devises Étrangères de l’Inde (India Foreign Exchange Reserves)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
