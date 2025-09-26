Les Réserves de Devises Étrangères de l’Inde mesurent les coupures en devises stockées et contrôlées par la Banque de réserve de l’Inde, que la banque peut utiliser pour exécuter des mesures de politique monétaire, pour financer la dette extérieure, pour mener des interventions monétaires afin d’affecter le taux de change national et à d’autres fins. Ce sont des actifs financiers. La Banque de Réserve de l'Inde (RBI) publie des données hebdomadaires sur les réserves de change.

En plus des réserves totales libellées en monnaie nationale et en dollars américains, la Banque de réserve de l’Inde publie des données sur ses éléments distincts: Réserves de Devises Étrangères, or monétaire, droits de tirage spéciaux et position de réserve du FMI.

L’impact de cet indicateur sur les cours de la roupie indienne dépend des facteurs qui l’accompagnent. L’accumulation de réserves a un coût. Cependant, les Réserves de Devises Étrangères sont importantes pour le commerce extérieur et les paiements connexes. En outre,elles contribuent au développement ordonné du marché des devises de l’Inde. En général, la croissance des Réserves de Devises Étrangères peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur la roupie, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la RBI.

Dernières valeurs: