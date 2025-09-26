CalendrierSections

Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a/a en Italie (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Pays :
Italie
EUR, Euro
Source
Institut National des Statistiques (National Institute of Statistics)
Secteur
Prix
Bas 1.6%
1.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
1.6%
1.6%
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a/a traduit la variation des prix d’un panier de marchandises et de services destinés à la consommation finale des ménages au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les données de l’IPCH italien sont recueillies par l’Institut national italien de statistique ISTAT selon des règles européennes communes et sont harmonisées dans toute l’Europe pour permettre la compatibilité de l’indice dans différents pays européens.

L’indice est calculé en tenant compte du panier de marchandises et de services qui est construit par rapport aux particularités individuelles de chacun des pays et des règles communes à ceux-ci pour la pondération des marchandises et services qui composent ce panier. Il y a une exclusion des loteries et des lots (« lotti »), et des concours prédictifs. Cet indice permet de comparer l’inflation entre les États membres de l’UE et constitue un indicateur clé utilisé par la Banque centrale européenne pour déterminer la politique monétaire.

Il existe deux autres indices des prix à la consommation, NIC et FOI, qui diffèrent de l’ IPCH (PPTE) par le type de prix pris en considération lors du calcul de l’indice des prix à la consommation, ou en d’autres termes l’indice des prix à la consommation harmonisé se réfère aux prix effectivement payés par les consommateurs, tandis que le NIC (l’indice national des prix à la consommation pour l’ensemble de la communauté) et le FOI (l’indice national des prix à la consommation pour les travailleurs et les familles d’employés) considèrent toujours les ventes complètes prix. Ainsi, par exemple, les indices des prix à la consommation NIC et FOI prennent en compte les prix complets tandis que l’IPCH utilise dans les calculs les prix des marchandises et services en tenant compte des remises et des promotions.

En ce qui concerne l’enquête, les données sur les prix sont recueillies sur les points de vente, représentant les principaux types d’activités commerciales auxquelles les consommateurs participent pour effectuer leurs achats.

Des chiffres plus élevés que prévu de l’IPCH a/a sont généralement considérés comme favorables pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a/a en Italie (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)l'indicateur macroéconomique

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
1.6%
1.7%
1.7%
août 2025 préliminaire.
1.7%
1.7%
1.7%
juil. 2025
1.7%
1.7%
1.7%
juil. 2025 préliminaire.
1.7%
2.2%
1.8%
juin 2025
1.8%
1.7%
1.7%
juin 2025 préliminaire.
1.7%
1.5%
1.7%
mai 2025
1.7%
1.9%
1.9%
mai 2025 préliminaire.
1.9%
2.1%
2.0%
avr. 2025
2.0%
2.1%
2.1%
avr. 2025 préliminaire.
2.1%
2.2%
2.1%
mars 2025
2.1%
2.1%
2.1%
mars 2025 préliminaire.
2.1%
1.5%
1.7%
févr. 2025
1.7%
1.7%
1.7%
févr. 2025 préliminaire.
1.7%
2.0%
1.7%
janv. 2025
1.7%
1.7%
1.7%
janv. 2025 préliminaire.
1.7%
1.2%
1.4%
déc. 2024
1.4%
1.4%
1.4%
déc. 2024 préliminaire.
1.4%
1.4%
1.5%
nov. 2024
1.5%
1.6%
1.6%
nov. 2024 préliminaire.
1.6%
1.3%
1.0%
oct. 2024
1.0%
1.0%
1.0%
oct. 2024 préliminaire.
1.0%
0.8%
0.7%
sept. 2024
0.7%
0.8%
0.8%
sept. 2024 préliminaire.
0.8%
1.1%
1.2%
août 2024
1.2%
1.3%
1.3%
août 2024 préliminaire.
1.3%
1.3%
1.6%
juil. 2024
1.6%
1.7%
1.7%
juil. 2024 préliminaire.
1.7%
0.9%
0.9%
juin 2024
0.9%
0.9%
0.9%
juin 2024 préliminaire.
0.9%
0.8%
0.8%
mai 2024
0.8%
0.8%
0.8%
mai 2024 préliminaire.
0.8%
0.2%
0.9%
avr. 2024
0.9%
1.0%
1.0%
avr. 2024 préliminaire.
1.0%
2.0%
1.2%
mars 2024
1.2%
1.3%
1.3%
mars 2024 préliminaire.
1.3%
0.5%
0.8%
févr. 2024
0.8%
0.9%
0.9%
févr. 2024 préliminaire.
0.9%
0.4%
0.9%
janv. 2024
0.9%
0.9%
0.9%
janv. 2024 préliminaire.
0.9%
-1.4%
0.5%
déc. 2023
0.5%
0.6%
0.6%
déc. 2023 préliminaire.
0.6%
0.6%
nov. 2023
0.6%
0.7%
0.7%
nov. 2023 préliminaire.
0.7%
0.3%
1.8%
oct. 2023
1.8%
1.9%
1.9%
oct. 2023 préliminaire.
1.9%
5.3%
5.6%
sept. 2023
5.6%
5.7%
5.7%
sept. 2023 préliminaire.
5.7%
5.1%
5.5%
août 2023
5.5%
5.5%
5.5%
août 2023 préliminaire.
5.5%
5.7%
6.3%
123456
