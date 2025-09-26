Calendrier économique
Indice de confiance des consommateurs japonais (Japan Consumer Confidence Index)
L’indice de confiance des consommateurs traduit le sentiment des ménages à l’au sujet de l’activité économique. L’indice est basé sur des enquêtes menées auprès de plus de 8 000 ménages, y compris les appréciations des consommateurs telles que le niveau de vie global, les niveaux de revenu, l’emploi et la volonté d’acheter des marchandises durables.
L’enquête vise à acquérir une compréhension rapide des changements dans la perception des consommateurs, les attentes en matière de prix et l’achat / remplacement de biens de consommation durables clés en tant qu’outil de base pour évaluer les tendances économiques.
Depuis 2000, les inégalités sociales sont devenues importantes au Japon et il existe une grande différence dans les activités de consommation entre le groupe à faible revenu et le groupe à revenu élevé.
L’indice de confiance des consommateurs est généralement corrélé avec la consommation personnelle et le PIB, et est considéré comme un indicateur de premier plan de ceux-ci. Cependant, au Japon, l’indice de confiance des consommateurs américains est considéré comme plus important que l’indice de confiance des consommateurs japonais.
Les perspectives à court terme de l’économie japonaise sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs. Les indications supérieures aux prévisions sont considérées comme favorables pour le yen japonais.
