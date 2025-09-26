CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice de confiance des consommateurs japonais (Japan Consumer Confidence Index)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau du Conseil des Ministres (Cabinet Office)
Secteur
Consommateur
Bas 34.9 33.2
33.7
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
34.6
34.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice de confiance des consommateurs traduit le sentiment des ménages à l’au sujet de l’activité économique. L’indice est basé sur des enquêtes menées auprès de plus de 8 000 ménages, y compris les appréciations des consommateurs telles que le niveau de vie global, les niveaux de revenu, l’emploi et la volonté d’acheter des marchandises durables.

L’enquête vise à acquérir une compréhension rapide des changements dans la perception des consommateurs, les attentes en matière de prix et l’achat / remplacement de biens de consommation durables clés en tant qu’outil de base pour évaluer les tendances économiques.

Depuis 2000, les inégalités sociales sont devenues importantes au Japon et il existe une grande différence dans les activités de consommation entre le groupe à faible revenu et le groupe à revenu élevé.

L’indice de confiance des consommateurs est généralement corrélé avec la consommation personnelle et le PIB, et est considéré comme un indicateur de premier plan de ceux-ci. Cependant, au Japon, l’indice de confiance des consommateurs américains est considéré comme plus important que l’indice de confiance des consommateurs japonais.

Les perspectives à court terme de l’économie japonaise sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs. Les indications supérieures aux prévisions sont considérées comme favorables pour le yen japonais.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de confiance des consommateurs japonais (Japan Consumer Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
34.9
33.2
33.7
juil. 2025
33.7
33.3
34.5
juin 2025
34.5
33.3
32.8
mai 2025
32.8
30.3
31.2
avr. 2025
31.2
33.9
34.1
mars 2025
34.1
34.7
35.0
févr. 2025
35.0
34.8
35.2
janv. 2025
35.2
35.8
36.2
déc. 2024
36.2
35.7
36.4
nov. 2024
36.4
36.0
36.2
oct. 2024
36.2
38.0
36.9
sept. 2024
36.9
38.1
36.7
août 2024
36.7
36.9
36.7
juil. 2024
36.7
35.3
36.4
juin 2024
36.4
35.9
36.2
mai 2024
36.2
38.0
38.3
avr. 2024
38.3
39.3
39.5
mars 2024
39.5
38.1
39.1
févr. 2024
39.1
39.3
38.0
janv. 2024
38.0
37.4
37.2
déc. 2023
37.2
35.8
36.1
nov. 2023
36.1
35.4
35.7
oct. 2023
35.7
35.6
35.2
sept. 2023
35.2
36.6
36.2
août 2023
36.2
36.6
37.1
juil. 2023
37.1
36.0
36.2
juin 2023
36.2
35.6
36.0
mai 2023
36.0
34.6
35.4
avr. 2023
35.4
32.4
33.9
mars 2023
33.9
30.9
31.1
févr. 2023
31.1
30.5
31.0
janv. 2023
31.0
29.3
30.3
déc. 2022
30.3
29.1
28.6
nov. 2022
28.6
30.2
29.9
oct. 2022
29.9
31.5
30.8
sept. 2022
30.8
31.2
32.5
août 2022
32.5
31.0
30.2
juil. 2022
30.2
33.0
32.1
juin 2022
32.1
33.4
34.1
mai 2022
34.1
33.9
33.0
avr. 2022
33.0
33.9
32.8
mars 2022
32.8
35.9
35.3
févr. 2022
35.3
37.8
36.7
janv. 2022
36.7
39.1
39.1
déc. 2021
39.1
39.1
39.2
nov. 2021
39.2
38.4
39.2
oct. 2021
39.2
37.2
37.8
sept. 2021
37.8
37.0
36.7
août 2021
36.7
37.4
37.5
juil. 2021
37.5
35.7
37.4
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration