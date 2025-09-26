La Banque de Réserve du Crédit Immobilier Australienne m/m traduit les variations du montant des prêts au logement pour l’achat de logements accordés aux particuliers au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent.

Le chiffre total de l’indicateur comprend des statistiques sur tous les prêts hypothécaires pour l’achat de propres maisons et ceux contractés par les investisseurs pour l’achat de logements destinés à la revente ou à la location. Le rapport complet comprend des chiffres distincts pour ces deux catégories d’emprunteurs.

Le crédit au logement définit le niveau de développement du secteur bancaire du pays, le bien-être des consommateurs et, en partie, la situation du marché du logement résidentiel. Cet indicateur n’est pas prédictif : les gens contractent généralement plus de prêts hypothécaires lorsque le taux d’intérêt diminue ou lorsque le marché du travail croît (les ménages deviennent plus confiants dans les futurs revenus). Ce chiffre est rarement interprété comme un indicateur distinct et est généralement analysé conjointement avec d’autres indicateurs, tels que les dépenses de consommation, les salaires, l’évolution du secteur bancaire.

En général, la croissance du crédit immobilier en Australie est considérée comme favorable au dollar australien, car elle indique une augmentation de l’activité économique.

