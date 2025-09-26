Calendrier économique
Confiance dans l’industrie manufacturière en Suède (Sweden Manufacturing Confidence)
|Bas
|N/D
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance dans le secteur manufacturier suédois traduit l’optimisme des entreprises manufacturières du pays quant à la conjoncture économique actuelle. L’indice est calculé mensuellement dans le cadre d’une enquête commune sur les tendances des entreprises, par le biais d’une enquête en ligne menée par le National Institute for Economic Research (NIER). Initialement, cette enquête ne comprenait que le secteur manufacturier. Maintenant, il comprend presque tous les secteurs de l’économie suédoise.
L’Institut National interroge mensuellement les dirigeants des entreprises manufacturières suédoises. L’échantillon comprend des entreprises d’au moins 100 salariés. La collecte de toutes les données des personnes interrogées prend environ trois semaines.
Le poids des réponses d’une entreprise particulière dépend du volume de production, qui est déterminé par la quantité de valeur ajoutée. Dans d’autres industries, les entreprises se voient attribuer des pondérations en fonction du nombre de salariés Ces poids sont mis à jour chaque année en fonction de l’échantillon mis à jour. Les réponses pondérées sont résumées et extrapolées comme si toutes les entreprises du secteur manufacturier participaient à l’enquête.
Les entreprises évaluent la condition actuelle en termes de commandes, d’inventaires de produits finis, de volumes de production attendus et d’emploi. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.
L’indice de confiance dans le secteur manufacturier est l’un des indicateurs clés qui caractérisent le climat des affaires et l’état général de l’économie du pays. Une indication supérieure à 100 montre une amélioration des conditions commerciales et un sentiment positif dans le climat des affaires suédois. Cela peut être considéré comme positif pour la couronne suédoise. Des indications inférieures à 100 montrent une aggravation de la condition.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance dans l’industrie manufacturière en Suède (Sweden Manufacturing Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress