L’indice de confiance dans le secteur manufacturier suédois traduit l’optimisme des entreprises manufacturières du pays quant à la conjoncture économique actuelle. L’indice est calculé mensuellement dans le cadre d’une enquête commune sur les tendances des entreprises, par le biais d’une enquête en ligne menée par le National Institute for Economic Research (NIER). Initialement, cette enquête ne comprenait que le secteur manufacturier. Maintenant, il comprend presque tous les secteurs de l’économie suédoise.

L’Institut National interroge mensuellement les dirigeants des entreprises manufacturières suédoises. L’échantillon comprend des entreprises d’au moins 100 salariés. La collecte de toutes les données des personnes interrogées prend environ trois semaines.

Le poids des réponses d’une entreprise particulière dépend du volume de production, qui est déterminé par la quantité de valeur ajoutée. Dans d’autres industries, les entreprises se voient attribuer des pondérations en fonction du nombre de salariés Ces poids sont mis à jour chaque année en fonction de l’échantillon mis à jour. Les réponses pondérées sont résumées et extrapolées comme si toutes les entreprises du secteur manufacturier participaient à l’enquête.

Les entreprises évaluent la condition actuelle en termes de commandes, d’inventaires de produits finis, de volumes de production attendus et d’emploi. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.

L’indice de confiance dans le secteur manufacturier est l’un des indicateurs clés qui caractérisent le climat des affaires et l’état général de l’économie du pays. Une indication supérieure à 100 montre une amélioration des conditions commerciales et un sentiment positif dans le climat des affaires suédois. Cela peut être considéré comme positif pour la couronne suédoise. Des indications inférieures à 100 montrent une aggravation de la condition.

Dernières valeurs: