Confiance dans l’industrie manufacturière en Suède (Sweden Manufacturing Confidence)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Institut National de Recherche Économique (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Secteur
Affaires
L’indice de confiance dans le secteur manufacturier suédois traduit l’optimisme des entreprises manufacturières du pays quant à la conjoncture économique actuelle. L’indice est calculé mensuellement dans le cadre d’une enquête commune sur les tendances des entreprises, par le biais d’une enquête en ligne menée par le National Institute for Economic Research (NIER). Initialement, cette enquête ne comprenait que le secteur manufacturier. Maintenant, il comprend presque tous les secteurs de l’économie suédoise.

L’Institut National interroge mensuellement les dirigeants des entreprises manufacturières suédoises. L’échantillon comprend des entreprises d’au moins 100 salariés. La collecte de toutes les données des personnes interrogées prend environ trois semaines.

Le poids des réponses d’une entreprise particulière dépend du volume de production, qui est déterminé par la quantité de valeur ajoutée. Dans d’autres industries, les entreprises se voient attribuer des pondérations en fonction du nombre de salariés Ces poids sont mis à jour chaque année en fonction de l’échantillon mis à jour. Les réponses pondérées sont résumées et extrapolées comme si toutes les entreprises du secteur manufacturier participaient à l’enquête.

Les entreprises évaluent la condition actuelle en termes de commandes, d’inventaires de produits finis, de volumes de production attendus et d’emploi. L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement.

L’indice de confiance dans le secteur manufacturier est l’un des indicateurs clés qui caractérisent le climat des affaires et l’état général de l’économie du pays. Une indication supérieure à 100 montre une amélioration des conditions commerciales et un sentiment positif dans le climat des affaires suédois. Cela peut être considéré comme positif pour la couronne suédoise. Des indications inférieures à 100 montrent une aggravation de la condition.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance dans l’industrie manufacturière en Suède (Sweden Manufacturing Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
100.2
99.3
juin 2025
99.3
99.4
100.1
mai 2025
100.1
98.2
100.2
avr. 2025
99.6
96.9
96.7
mars 2025
96.4
96.3
95.6
févr. 2025
95.6
95.1
94.8
janv. 2025
94.8
93.5
96.5
déc. 2024
96.5
92.4
96.3
nov. 2024
95.8
93.3
91.6
oct. 2024
91.8
96.6
93.7
sept. 2024
94.2
98.3
96.6
août 2024
97.1
98.6
97.0
juil. 2024
97.0
99.0
99.2
juin 2024
99.2
98.8
98.6
mai 2024
98.5
98.5
100.6
avr. 2024
100.5
97.7
98.6
mars 2024
98.7
95.7
98.4
févr. 2024
98.4
96.1
99.2
janv. 2024
99.3
100.0
95.1
déc. 2023
95.1
100.3
99.1
nov. 2023
99.1
100.9
99.6
oct. 2023
99.5
97.3
100.4
sept. 2023
100.1
93.7
96.9
août 2023
96.6
97.5
97.5
juil. 2023
97.1
102.0
101.9
juin 2023
102.3
102.2
102.4
mai 2023
102.9
102.5
101.2
avr. 2023
101.6
102.8
103.3
mars 2023
103.4
100.8
102.1
févr. 2023
102.2
101.7
100.4
janv. 2023
99.5
104.1
103.7
déc. 2022
104.1
104.6
104.5
nov. 2022
104.2
107.5
104.8
oct. 2022
105.1
113.3
109.6
sept. 2022
110.0
118.1
115.7
août 2022
116.4
120.2
119.4
juil. 2022
119.4
123.3
120.6
juin 2022
120.6
123.8
125.0
mai 2022
125.5
123.5
121.3
avr. 2022
121.4
125.0
124.7
mars 2022
125.0
123.1
124.3
févr. 2022
124.3
124.6
121.4
janv. 2022
121.3
127.4
126.4
déc. 2021
127.3
127.9
126.3
nov. 2021
126.6
128.0
128.4
oct. 2021
128.5
128.3
126.1
sept. 2021
126.6
129.7
128.5
août 2021
129.2
127.7
128.6
123
