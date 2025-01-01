La Déclaration de Politique Monétaire de la BoJ est une déclaration officielle qui annonce la décision de l’organisme de réglementation sur les taux d’intérêt et diverses mesures de la politique monétaire, ainsi que les conditions économiques qui ont motivé la décision. Ce rapport est publié huit fois par an en réponse aux résultats de la réunion de la Banque du Japon et est utilisé pour prédire les variations futures de la politique monétaire.

La déclaration peut affecter le JPY selon qu’elle comprend ou non des indices de durcissement de la politique monétaire dans un proche avenir.

L’énoncé de politique monétaire comprend les résultats de la décision de la BoJ sur les achats d’actifs et des commentaires sur les conditions économiques qui ont influencé leur décision. La Banque du Japon annonce les travaux de la réunion de décision de politique monétaire trois jours ouvrables après son approbation lors de la prochaine réunion de décision. Le ministre des Finances et le ministre chargé de la politique économique et fiscale (ou le Premier ministre s’il n’y a pas de ministre chargé de la politique économique et fiscale) n’ont pas le droit de vote, mais si nécessaire, assistent aux réunions et expriment des appréciations.