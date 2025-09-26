CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Balance commerciale des marchandises aux États-Unis (United States Goods Trade Balance)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau de recensement (Census Bureau)
Secteur
Commerce
Moyen $​-85.541 B $​42.847 B
$​-102.840 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​-94.837 B
$​-85.541 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

La balance commerciale des marchandises fait partie de la balancecommerciale du pays. C’est la différence entre les importations et les exportations de marchandises au cours du mois donné en termes monétaires.

Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité du secteur manufacturier et l’intensité des flux du commerce extérieur.

Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Pour les pays à économie très développée, comme les États-Unis, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé. Lorsque les exportations dépassent les importations, les économistes indiquent un excédent commercial. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises qu’elle ne peut en consommer.

L’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, par exemple la dynamique du PIB. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Ces évolutions affectent le dollar en conséquence.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale des marchandises aux États-Unis (United States Goods Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​-85.541 B
$​42.847 B
$​-102.840 B
juil. 2025
$​-103.566 B
$​-129.438 B
$​-84.854 B
juin 2025
$​-85.988 B
$​-128.313 B
$​-96.423 B
mai 2025
$​-96.587 B
$​-144.702 B
$​-86.965 B
avr. 2025
$​-87.624 B
$​-177.209 B
$​-162.253 B
mars 2025
$​-161.985 B
$​-163.347 B
$​-147.849 B
févr. 2025
$​-147.914 B
$​-142.841 B
$​-155.572 B
janv. 2025
$​-153.263 B
$​-109.391 B
$​-122.014 B
déc. 2024
$​-122.111 B
$​-100.910 B
$​-103.504 B
nov. 2024
$​-102.857 B
$​-100.836 B
$​-98.257 B
oct. 2024
$​-99.078 B
$​-101.418 B
$​-108.694 B
sept. 2024
$​-108.226 B
$​-98.745 B
$​-94.218 B
août 2024
$​-94.258 B
$​-100.512 B
$​-102.838 B
juil. 2024
$​-102.662 B
$​-94.099 B
$​-96.558 B
juin 2024
$​-96.840 B
$​-98.542 B
$​-99.369 B
mai 2024
$​-100.617 B
$​-97.628 B
$​-97.954 B
avr. 2024
$​-99.407 B
$​-91.788 B
$​-92.291 B
mars 2024
$​-91.831 B
$​-89.343 B
$​-90.304 B
févr. 2024
$​-91.836 B
$​-88.495 B
$​-90.509 B
janv. 2024
$​-90.202 B
$​-90.012 B
$​-87.892 B
déc. 2023
$​-88.463 B
$​-88.877 B
$​-89.332 B
nov. 2023
$​-90.273 B
$​-88.283 B
$​-89.563 B
oct. 2023
$​-89.836 B
$​-85.411 B
$​-86.844 B
sept. 2023
$​-85.783 B
$​-88.089 B
$​-84.642 B
août 2023
$​-84.271 B
$​-90.036 B
$​-90.921 B
juil. 2023
$​-91.175 B
$​-89.944 B
$​-88.829 B
juin 2023
$​-87.835 B
$​-94.513 B
$​-91.861 B
mai 2023
$​-91.133 B
$​-91.379 B
$​-97.095 B
avr. 2023
$​-96.768 B
$​-88.502 B
$​-82.696 B
mars 2023
$​-84.576 B
$​-91.496 B
$​-91.987 B
févr. 2023
$​-91.626 B
$​-91.496 B
$​-91.086 B
janv. 2023
$​-91.500 B
$​-87.356 B
$​-89.700 B
déc. 2022
$​-90.300 B
$​-96.175 B
$​-82.900 B
nov. 2022
$​-83.300 B
$​-112.576 B
$​-98.800 B
oct. 2022
$​-99.000 B
$​-99.491 B
$​-91.900 B
sept. 2022
$​-92.221 B
$​-90.265 B
$​-87.279 B
août 2022
$​-87.300 B
$​-94.222 B
$​-90.200 B
juil. 2022
$​-89.060 B
$​-102.193 B
$​-98.591 B
juin 2022
$​-98.183 B
$​-106.358 B
$​-104.041 B
mai 2022
$​-104.310 B
$​-112.750 B
$​-106.701 B
avr. 2022
$​-105.942 B
$​-128.063 B
$​-125.937 B
mars 2022
$​-125.324 B
$​-114.927 B
$​-106.345 B
févr. 2022
$​-106.586 B
$​-102.226 B
$​-107.571 B
janv. 2022
$​-107.630 B
$​-95.257 B
$​-100.474 B
déc. 2021
$​-100.960 B
$​-92.807 B
$​-98.040 B
nov. 2021
$​-97.778 B
$​-89.183 B
$​-83.196 B
oct. 2021
$​-82.891 B
$​-92.293 B
$​-97.031 B
sept. 2021
$​-96.252 B
$​-88.180 B
$​-88.164 B
août 2021
$​-87.600 B
$​-88.690 B
$​-86.819 B
juil. 2021
$​-86.380 B
$​-89.925 B
$​-92.050 B
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration