Calendrier économique
Balance commerciale des marchandises aux États-Unis (United States Goods Trade Balance)
|Moyen
|$-85.541 B
|$42.847 B
|
$-102.840 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$-94.837 B
|
$-85.541 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La balance commerciale des marchandises fait partie de la balancecommerciale du pays. C’est la différence entre les importations et les exportations de marchandises au cours du mois donné en termes monétaires.
Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité du secteur manufacturier et l’intensité des flux du commerce extérieur.
Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Pour les pays à économie très développée, comme les États-Unis, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé. Lorsque les exportations dépassent les importations, les économistes indiquent un excédent commercial. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises qu’elle ne peut en consommer.
L’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, par exemple la dynamique du PIB. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Ces évolutions affectent le dollar en conséquence.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale des marchandises aux États-Unis (United States Goods Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress