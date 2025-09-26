La balance commerciale des marchandises fait partie de la balancecommerciale du pays. C’est la différence entre les importations et les exportations de marchandises au cours du mois donné en termes monétaires.

Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité du secteur manufacturier et l’intensité des flux du commerce extérieur.

Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Pour les pays à économie très développée, comme les États-Unis, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé. Lorsque les exportations dépassent les importations, les économistes indiquent un excédent commercial. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises qu’elle ne peut en consommer.

L’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, par exemple la dynamique du PIB. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Ces évolutions affectent le dollar en conséquence.

Dernières valeurs: