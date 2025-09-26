La Commodity Futures Trading Commission (Commission ou CFTC) publie ces rapports Engagements de Traders (COT) sur la dynamique du marché du blé. Les rapports COT décomposent l’intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options sur le blé sur les marchés à terme où 20 traders ou plus détiennent des positions égales ou supérieures des niveaux de déclaration établis par la CFTC.

Les rapports COT sur le blé sont basés sur les données de position des sociétés déclarantes. Les données de position fournies par les sociétés déclarantes sont fondées sur la classification faite par les traders en blé en fonction de leur objectif commercial prédominant. Ils rendent compte du formulaire 40 de la CFTC, dans lequel ils se classent dans l’une des quatre catégories suivantes: Producteur/Commerçant/Transformateur/Utilisateur; Courtiers en swaps; Fonds Géré; et Autres Déclarables. Le personnel de la CFTC n’effectue un contrôle de plausibilité que parce qu’il ne connaît pas les raisons spécifiques des positions des traders en blé, et donc ces informations ne jouent aucun rôle dans la détermination de la classification des traders. Cependant, rappelez-vous que les traders peuvent déclarer des fins commerciales différentes pour différents produits de base et, par conséquent, un négociant en blé peut avoir des classifications différentes pour les autres produits. Cependant, pour l’un des rapports, les traders dans Financial Futures, les traders sont classés dans la même catégorie pour toutes les matières premières. En raison de restrictions légales (données de l’article 8 de la LCE et pratiques commerciales confidentielles), la CFTC ne publie pas d’informations sur la façon dont les traders en blé individuels sont classés dans les rapports COT.

En général, la CFTC reçoit les données requises sur le commerce du blé le mardi matin des différentes unités déclarantes. Celles-ci sont ensuite examinées et publiées le dernier jour ouvrable de la même semaine, généralement le vendredi, à 15h30. La CFTC reçoit ensuite les données requises des différentes unités déclarantes mercredi matin.

Ces rapports peuvent être utilisés pour voir l’humeur sur le marché du blé et pour prédire si le marché est plus du côté de l’acheteur ou du côté du vendeur. Le volume peut également être pris en compte pour estimer la force d’une tendance ou d’une variation de tendance, par exemple.

Dernières valeurs: