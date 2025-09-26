L’ISM Manufacturing New Orders est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Institut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indicePMI manufacturier. Il traduit une variation dans les nouvelles commandes des entreprises industrielles.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 18 industries américaines. Les personnes interrogées estiment si le nombre de nouvelles commandes a crû, baissé ou n’a pas changé. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI manufacturier total est de 20 %.

L’indice des nouvelles commandes manufacturières est généralement étroitement corrélé avec les données sur les commandes manufacturières publiées par le Bureau de Recensement Un nombre plus élevé de nouvelles commandes dans le secteur manufacturier indique une hausse de la demande des consommateurs et permet de prévoir une hausse à court terme de l’activité de production.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs: