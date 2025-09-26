CalendrierSections

ISM États-Unis Fabrication Nouvelles commandes (ISM United States Manufacturing New Orders)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Institute de Gestion des Approvisionnement (Institute for Supply Management)
Secteur
Affaires
Bas N/D 47.0
47.1
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’ISM Manufacturing New Orders est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Institut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indicePMI manufacturier. Il traduit une variation dans les nouvelles commandes des entreprises industrielles.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 18 industries américaines. Les personnes interrogées estiment si le nombre de nouvelles commandes a crû, baissé ou n’a pas changé. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI manufacturier total est de 20 %.

L’indice des nouvelles commandes manufacturières est généralement étroitement corrélé avec les données sur les commandes manufacturières publiées par le Bureau de Recensement Un nombre plus élevé de nouvelles commandes dans le secteur manufacturier indique une hausse de la demande des consommateurs et permet de prévoir une hausse à court terme de l’activité de production.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique ISM États-Unis Fabrication Nouvelles commandes (ISM United States Manufacturing New Orders). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
47.0
47.1
juil. 2025
47.1
46.7
46.4
juin 2025
46.4
48.9
47.6
mai 2025
47.6
46.6
47.2
avr. 2025
47.2
44.5
45.2
mars 2025
45.2
48.4
48.6
févr. 2025
48.6
53.9
55.1
janv. 2025
55.1
52.6
52.1
déc. 2024
52.5
46.6
50.4
nov. 2024
50.4
45.0
47.1
oct. 2024
47.1
45.3
46.1
sept. 2024
46.1
44.4
44.6
août 2024
44.6
48.6
47.4
juil. 2024
47.4
49.7
49.3
juin 2024
49.3
49.4
45.4
mai 2024
45.4
52.0
49.1
avr. 2024
49.1
52.1
51.4
mars 2024
51.4
51.2
49.2
févr. 2024
49.2
50.0
52.5
janv. 2024
52.5
48.8
47.0
déc. 2023
47.1
47.3
48.3
nov. 2023
48.3
47.1
45.5
oct. 2023
45.5
47.3
49.2
sept. 2023
49.2
46.9
46.8
août 2023
46.8
46.3
47.3
juil. 2023
47.3
44.0
45.6
juin 2023
45.6
44.0
42.6
mai 2023
42.6
44.9
45.7
avr. 2023
45.7
45.5
44.3
mars 2023
44.3
44.6
47.0
févr. 2023
47.0
43.7
42.5
janv. 2023
42.5
46.1
45.1
déc. 2022
45.2
48.1
47.2
nov. 2022
47.2
48.0
49.2
oct. 2022
49.2
49.1
47.1
sept. 2022
47.1
49.6
51.3
août 2022
51.3
48.5
48.0
juil. 2022
48.0
52.0
49.2
juin 2022
49.2
54.2
55.1
mai 2022
55.1
53.6
53.5
avr. 2022
53.5
57.7
53.8
mars 2022
53.8
59.8
61.7
févr. 2022
61.7
59.1
57.9
janv. 2022
57.9
61.0
61.0
déc. 2021
60.4
60.7
61.5
nov. 2021
61.5
63.3
59.8
oct. 2021
59.8
66.9
66.7
sept. 2021
66.7
66.0
66.7
août 2021
66.7
65.6
64.9
juil. 2021
64.9
66.6
66.0
123
Exporter

