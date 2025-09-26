L’indicateur de confiance des consommateurs affiche le niveau de confiance des consommateurs dans l’activité économique de la zone euro. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête menée auprès d’environ 24 000 ménages de la zone euro. Le nombre de ménages participants par pays est sélectionné en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.

Les consommateurs sont invités à fournir des perspectives d’un an pour les conditions économiques dans le pays et dans leurs ménages. L’indice est calculé comme la moyenne arithmétique des soldes récapitulatifs des réponses à l’enquête aux questions suivantes :

Comment voyez-vous l’évolution de situation financière de votre ménage au cours des 12 prochains mois? (Aller mieux, s’améliorer un peu, rester la même, Empirer un peu, Empirer considérablement, Ne pas avoir).

Comment voyez-vous l’évolution de la condition économique générale de ce pays au cours des 12 prochains mois? (Aller mieux, s’améliorer un peu, rester la même, Empirer un peu, Empirer considérablement, Ne pas avoir).

Comment voyez-vous que l’évolution du nombre de chômeurs dans ce pays au cours des 12 prochains mois? (Augmenter fortement, Augmenter légèrement, Rester la même, Chuter légèrement, Chuter brusquement, ne pas savoir).

Au cours des 12 prochains mois, quelle sera la probabilité que vous économisiez de l’argent? (Très probable, Assez probable, Pas probable, Pas du tout probable, ne pas savoir).

Ainsi, l’indice de confiance des consommateurs traduit les prévisions des ménages quant à l’état d’action de l’économie au cours de l’année à venir. Les résultats de l’enquête sont harmonisés et compilés en un seul indice pour la zone euro.

Cet indicateur traduit l’humeur des consommateurs, qui est axée sur la condition économique actuelle. Les analystes y voient un indicateur de premier plan de l’activité des consommateurs. La croissance de l’indice que les consommateurs sont d’humeur favorable, se sentent confiants et ont donc tendance à dépenser de l’argent, ce qui a un impact favorable sur l’économie de la zone euro.

La croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: