Les mises en chantier annualisées de logements démontrent une variation dans le nombre de nouveaux projets de logement qui ont commencé au cours du mois communiqué, sur une base annualisée. Les données sont publiées par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

Les données sur la construction sont difficiles à comparer d’un mois à l’autre, car les volumes dépendent fortement de la saison et d’autres facteurs. Par exemple, les volumes de construction au Japon augmentent après la saison des pluies et en été; dans les régions plus froides, la construction diminue considérablement à la fin de l’automne. Par conséquent, les indicateurs désaisonnalisés du logement convertis en valeurs annualisées sont considérés comme plus pratiques, car ils permettent une comparaison efficace entre les périodes.

Avant de commencer la construction, une entreprise doit déposer un avis de début de construction. L’indicateur est calculé sur la base de ces avis. Les entreprises indiquent la zone de construction et les coûts estimés, ce qui permet d’évaluer l’impact sur d’autres types d’activités de production (par exemple, la production de matériaux de construction) et l’emploi dans le secteur de la construction. En outre, une hausse de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue d’autres produits nécessaires aux acheteurs de maisons neuves, tels que de nouveaux meubles, appareils électroménagers, etc. En général, la hausse de la demande de logements neufs indique la croissance du bien-être de la population.

Par conséquent, des indications plus élevées des mises en chantier de logements peuvent avoir un impact favorable sur les cours du yen japonais.

