CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs du Mexique

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.7% 2 Q 2025 0.2% Trimestriel
Taux de Chômage 2.6% juil. 2025 2.6% Mensuel
IPC a/a 3.57% août 2025 3.51% Mensuel
Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt 7.50% 7.75%
Balance Commerciale N/D août 2025 $​0.296 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 12:00, MXN, IPC du premier mi-mois m/m, Réel: 0.18%, Prévision: 0.02%, Précédent: -0.02%
2025.09.24 12:00, MXN, IPC de base du premier semestre m/m, Réel: 0.22%, Prévision: 0.18%, Précédent: 0.09%
2025.09.25 19:00, MXN, Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt, Réel: 7.50%, Précédent: 7.75%
2025.09.26 12:00, MXN, Balance Commerciale n.s.a., Réel: $​-1.944 B, Prévision: $​-3.430 B, Précédent: $​-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Balance Commerciale, Prévision: $​0.244 B, Précédent: $​0.296 B
2025.09.26 19:30, MXN, Positions nettes non commerciales de CFTC MXN, Précédent: 78.0 K
2025.09.29 12:00, MXN, Taux de Chômage, Prévision: 2.5%, Précédent: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, Taux de Chômage, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.8%
2025.09.30 20:30, MXN, Solde budgétaire, Prévision: Mex$​-0.900 B, Précédent: Mex$​-101.427 B
2025.10.01 15:00, MXN, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 50.1, Précédent: 50.2
2025.10.03 12:00, MXN, Placements fixes bruts m/m, Prévision: -0.6%, Précédent: -1.4%
2025.10.03 12:00, MXN, Placements fixes bruts n.d.a. a/a, Prévision: -5.8%, Précédent: -6.8%
2025.10.03 19:30, MXN, Positions nettes non commerciales de CFTC MXN

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
Positions nettes non commerciales de CFTC MXN 78.0 K 16 sept. 2025 73.7 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.7% 2 Q 2025 0.2% Trimestriel
PIB n.d.a. a/a 0.1% 2 Q 2025 0.8% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 2.6% juil. 2025 2.6% Mensuel
Taux de Chômage 2.8% juil. 2025 2.7% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m 0.06% août 2025 0.27% Mensuel
IPC a/a 3.57% août 2025 3.51% Mensuel
IPC de base du premier semestre m/m 0.22% sept. 2025 0.09% Mensuel
IPC de base m/m 0.22% août 2025 0.31% Mensuel
IPC du premier mi-mois m/m 0.18% sept. 2025 -0.02% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt 7.50% 7.75%
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale N/D août 2025 $​0.296 B Mensuel
Balance Commerciale n.s.a. $​-1.944 B août 2025 $​-0.017 B Mensuel
Compte Courant $​0.206 B 2 Q 2025 $​-11.171 B Trimestriel
Ratio compte courant -PIB 0.04% 2 Q 2025 -2.63% Trimestriel
Solde budgétaire Mex$​-101.427 B juil. 2025 Mex$​-192.290 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Activité économique m/m -0.9% juil. 2025 0.2% Mensuel
Activité économique n.d.a. a/a -1.1% juil. 2025 1.3% Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 50.2 août 2025 49.1 Mensuel
Placements fixes bruts m/m -1.4% juin 2025 0.9% Mensuel
Placements fixes bruts n.d.a. a/a -6.8% juin 2025 -6.7% Mensuel
Production Industrielle m/m -1.2% juil. 2025 -0.1% Mensuel
Production industrielle n.d.a. a/a -2.7% juil. 2025 -0.4% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Demande agrégée n.d.a. a/a 0.3% 2 Q 2025 -0.2% Trimestriel
Demande agrégée t/t 1.4% 2 Q 2025 -1.1% Trimestriel
Dépenses privées n.d.a. a/a -0.4% 2 Q 2025 -0.6% Trimestriel
Dépenses privées t/t 1.2% 2 Q 2025 -0.4% Trimestriel
Indice de Confiance des Consommateurs 46.7 août 2025 46.0 Mensuel
Indice de Confiance des Consommateurs n.d.a 46.5 août 2025 45.8 Mensuel
Indice de Confiance des consommateurs 104.3 juil. 2019 106.0 Mensuel
Indice de confiance des consommateurs n.d.a. 105.1 juil. 2019 106.1 Mensuel
Ventes au Détail m/m -0.2% juil. 2025 0.3% Mensuel
Ventes au détail n.d.a. a/a 2.4% juil. 2025 2.5% Mensuel