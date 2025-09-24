Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs du Mexique
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.7%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|2.6%
|juil. 2025
|2.6%
|Mensuel
|IPC a/a
|3.57%
|août 2025
|3.51%
|Mensuel
|Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt
|7.50%
|7.75%
|Balance Commerciale
|N/D
|août 2025
|$0.296 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 12:00, MXN, IPC du premier mi-mois m/m, Réel: 0.18%, Prévision: 0.02%, Précédent: -0.02%
2025.09.24 12:00, MXN, IPC de base du premier semestre m/m, Réel: 0.22%, Prévision: 0.18%, Précédent: 0.09%
2025.09.25 19:00, MXN, Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt, Réel: 7.50%, Précédent: 7.75%
2025.09.26 12:00, MXN, Balance Commerciale n.s.a., Réel: $-1.944 B, Prévision: $-3.430 B, Précédent: $-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Balance Commerciale, Prévision: $0.244 B, Précédent: $0.296 B
2025.09.26 19:30, MXN, Positions nettes non commerciales de CFTC MXN, Précédent: 78.0 K
2025.09.29 12:00, MXN, Taux de Chômage, Prévision: 2.5%, Précédent: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, Taux de Chômage, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.8%
2025.09.30 20:30, MXN, Solde budgétaire, Prévision: Mex$-0.900 B, Précédent: Mex$-101.427 B
2025.10.01 15:00, MXN, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 50.1, Précédent: 50.2
2025.10.03 12:00, MXN, Placements fixes bruts m/m, Prévision: -0.6%, Précédent: -1.4%
2025.10.03 12:00, MXN, Placements fixes bruts n.d.a. a/a, Prévision: -5.8%, Précédent: -6.8%
2025.10.03 19:30, MXN, Positions nettes non commerciales de CFTC MXN
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Positions nettes non commerciales de CFTC MXN
|78.0 K
|16 sept. 2025
|73.7 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.7%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestriel
|PIB n.d.a. a/a
|0.1%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|2.6%
|juil. 2025
|2.6%
|Mensuel
|Taux de Chômage
|2.8%
|juil. 2025
|2.7%
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|0.06%
|août 2025
|0.27%
|Mensuel
|IPC a/a
|3.57%
|août 2025
|3.51%
|Mensuel
|IPC de base du premier semestre m/m
|0.22%
|sept. 2025
|0.09%
|Mensuel
|IPC de base m/m
|0.22%
|août 2025
|0.31%
|Mensuel
|IPC du premier mi-mois m/m
|0.18%
|sept. 2025
|-0.02%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt
|7.50%
|7.75%
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|N/D
|août 2025
|$0.296 B
|Mensuel
|Balance Commerciale n.s.a.
|$-1.944 B
|août 2025
|$-0.017 B
|Mensuel
|Compte Courant
|$0.206 B
|2 Q 2025
|$-11.171 B
|Trimestriel
|Ratio compte courant -PIB
|0.04%
|2 Q 2025
|-2.63%
|Trimestriel
|Solde budgétaire
|Mex$-101.427 B
|juil. 2025
|Mex$-192.290 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Activité économique m/m
|-0.9%
|juil. 2025
|0.2%
|Mensuel
|Activité économique n.d.a. a/a
|-1.1%
|juil. 2025
|1.3%
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|50.2
|août 2025
|49.1
|Mensuel
|Placements fixes bruts m/m
|-1.4%
|juin 2025
|0.9%
|Mensuel
|Placements fixes bruts n.d.a. a/a
|-6.8%
|juin 2025
|-6.7%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|-1.2%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Production industrielle n.d.a. a/a
|-2.7%
|juil. 2025
|-0.4%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Demande agrégée n.d.a. a/a
|0.3%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestriel
|Demande agrégée t/t
|1.4%
|2 Q 2025
|-1.1%
|Trimestriel
|Dépenses privées n.d.a. a/a
|-0.4%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Trimestriel
|Dépenses privées t/t
|1.2%
|2 Q 2025
|-0.4%
|Trimestriel
|Indice de Confiance des Consommateurs
|46.7
|août 2025
|46.0
|Mensuel
|Indice de Confiance des Consommateurs n.d.a
|46.5
|août 2025
|45.8
|Mensuel
|Indice de Confiance des consommateurs
|104.3
|juil. 2019
|106.0
|Mensuel
|Indice de confiance des consommateurs n.d.a.
|105.1
|juil. 2019
|106.1
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|-0.2%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Ventes au détail n.d.a. a/a
|2.4%
|juil. 2025
|2.5%
|Mensuel