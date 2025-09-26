Le taux de chômage est un pourcentage de chômeurs par rapport à la main-d’œuvre civile totale du Mexique. L’indicateur est calculé sur la base de données désaisonnalisées Une baisse du taux de chômage est une indication d’une hausse du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut stimuler l’économie nationale et donc avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage du Mexique (Mexico Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.