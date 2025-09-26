L’indice PMI des services de la Banque du Commonwealth avise de l’évolution des conditions de vente dans le secteur des services australien. L’indicateur est calculé mensuellement sur la base de l’enquête auprès des chefs d’entreprises du secteur des services sur les ventes, le nombre de commandes dans l’industrie, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des directeurs d’achat (PMI) des services de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.