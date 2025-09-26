Calendrier économique
Indice des directeurs d’achat (PMI) des services de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|55.8
|53.1
|
54.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|54.7
|
55.8
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI des services de la Banque du Commonwealth avise de l’évolution des conditions de vente dans le secteur des services australien. L’indicateur est calculé mensuellement sur la base de l’enquête auprès des chefs d’entreprises du secteur des services sur les ventes, le nombre de commandes dans l’industrie, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
