Les ventes au détail traduisent une variation des ventes au détail allemandes, à l’exclusion des voitures particulières et du carburant. L’échantillon comprend environ 18 300 entreprises. Les ventes sont indiquées en prix courants et sont ajustées pour tenir compte des impacts calendaires et saisonniers ainsi que de l’inflation.

Le chiffre d’affaires comprend les montants totaux facturés par une entreprise au cours de l’année de référence (hors TVA) provenant de la vente ou de la location de marchandises (produits) et de la prestation de services à des tiers, y compris la consommation, les ventes aux employés et y compris les frais facturés séparément pour le fret, l’affranchissement, l’emballage, etc., indépendamment de la réception du paiement et de l’obligation fiscale. À partir de 2017, le chiffre d’affaires comprend également le revenu des activités auxiliaires non typiques.

Les enquêtes mensuelles sur le commerce de détail font partie du système de statistiques provisoires de l’Union Européenne à des fins de politique monétaire et économique. Elles fournissent également des informations sur l’utilisation d’une partie de la consommation privée. Les enquêtes mensuelles sur le commerce constituent un complément important aux résultats des statistiques annuelles du commerce, qui fournissent des informations sur la structure, la rentabilité et la productivité du commerce. Les enquêtes mensuelles dans le commerce sont également appelées enquêtes économiques, contrairement à l’enquête structurelle annuelle.

Les principaux utilisateurs sont

Ministère Fédéral de l’Économie et de la Technologie et départements d’État correspondants,

Commission Européenne

Banque Centrale Européenne,

Associations professionnelles,

Comptabilité nationale.

La publication a lieu 30 jours après la fin du mois de référence pour certaines activités et 45 jours après la fin du mois de référence dans la répartition des activités profondes.

Le chiffre d’affaires du commerce de détail m/m traduit la variation du chiffre d’affaires du commerce de détail au cours du mois de référence par rapport au mois précédent. Un ralentissement de la croissance des ventes au détail indique que les consommateurs ont réduit leurs niveaux de dépenses. Cela peut entraîner une baisse de l’activité économique et avoir un impact négatif sur les taux de l’euro.

