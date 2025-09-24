CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de la Suède

2025.09.24 07:00, SEK, Confiance des Entreprises
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance dans le secteur manufacturier
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance des Consommateurs (CCI)
2025.09.24 07:00, SEK, Prévisions d’inflation
2025.09.24 07:00, SEK, Indicateur de tendance économique
2025.09.25 06:00, SEK, PPI m/m, Réel: 0.5%, Prévision: 1.1%, Précédent: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a, Réel: -0.7%, Prévision: 3.8%, Précédent: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prêts aux ménages a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 5.0%, Précédent: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prêts aux sociétés non financières a/a, Réel: 2.8%, Précédent: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, Masse Monétaire M3 a/a, Précédent: 4.4%
2025.09.26 06:00, SEK, Balance commerciale des marchandises, Réel: Kr​-8.9 B, Prévision: Kr​5.9 B, Précédent: Kr​3.6 B
2025.09.29 07:30, SEK, Procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Riksbank
2025.09.30 06:00, SEK, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.3%
2025.09.30 06:00, SEK, Ventes au Détail a/a, Prévision: 1.2%, Précédent: 2.9%
2025.10.01 06:30, SEK, PMI manufacturier Silf/Swedbank, Prévision: 55.1, Précédent: 55.3
2025.10.03 06:30, SEK, Silf/Swedbank Services PMI, Prévision: 51.0, Précédent: 53.4
2025.10.03 06:30, SEK, Composite PMI Silf/Swedbank, Précédent: 53.9

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.5% 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
PIB a/a 1.4% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 8.4% août 2025 8.0% Mensuel
Taux de chômage enregistré 7.0% août 2025 7.1% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m -0.4% août 2025 0.2% Mensuel
CPIF a/a 3.2% août 2025 3.0% Mensuel
CPIF m/m -0.2% août 2025 0.3% Mensuel
HICP m/m -0.3% août 2025 0.3% Mensuel
IPC a/a 1.1% août 2025 0.8% Mensuel
IPCH a/a 3.4% août 2025 3.1% Mensuel
IPP a/a -0.7% août 2025 -0.6% Mensuel
PPI m/m 0.5% août 2025 1.1% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Décision des Taux d' Intérêt de la Riksbank 1.75% 2.00%
Masse Monétaire M3 a/a N/D août 2025 4.4% Mensuel
Prêts aux ménages a/a 2.7% août 2025 2.6% Mensuel
Prêts aux sociétés non financières a/a 2.8% août 2025 2.7% Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance commerciale des marchandises Kr​-8.9 B août 2025 Kr​3.6 B Mensuel
Compte Courant Kr​84.5 B 2 Q 2025 Kr​125.4 B Trimestriel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Capacité Trimestrielle d'Exploitation 0.4% 2 Q 2025 0.6% Trimestriel
Composite PMI Silf/Swedbank 53.9 août 2025 50.3 Mensuel
Confiance dans le secteur manufacturier N/D sept. 2025 Mensuel
Confiance des Entreprises N/D sept. 2025 Mensuel
Indicateur de tendance économique N/D sept. 2025 Mensuel
Nouvelles commandes industrielles a/a -1.4% juil. 2025 0.9% Mensuel
Nouvelles commandes industrielles m/m 0.9% juil. 2025 -2.4% Mensuel
PMI manufacturier Silf/Swedbank 55.3 août 2025 54.4 Mensuel
Production Industrielle a/a 3.8% juil. 2025 14.0% Mensuel
Production Industrielle m/m -4.7% juil. 2025 5.2% Mensuel
Production du secteur privé a/a 3.8% juil. 2025 5.5% Mensuel
Secteur privé Production m/m -1.7% juil. 2025 2.7% Mensuel
Silf/Swedbank Services PMI 53.4 août 2025 48.8 Mensuel
Stocks Trimestriels des Entreprises 0.7% 1 Q 2024 -1.5% Trimestriel
Stocks industriels t/t 0.6% 1 Q 2021 -2.2% Trimestriel
Variation des Stocks des Entreprises Kr​1.964 B 2 Q 2025 Kr​6.677 B Trimestriel
Variation des stocks industriels Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B Trimestriel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance des Consommateurs (CCI) N/D sept. 2025 Mensuel
Consommation des ménages a/a 2.4% juil. 2025 2.6% Mensuel
Consommation des ménages m/m 0.2% juil. 2025 0.6% Mensuel
Prévisions d’inflation N/D sept. 2025 Mensuel
Ventes au Détail a/a 2.9% juil. 2025 2.6% Mensuel
Ventes au Détail m/m 0.3% juil. 2025 2.6% Mensuel