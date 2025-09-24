Calendrier économique et indicateurs de la Suède

Calendrier économique
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.5%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|8.4%
|août 2025
|8.0%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.1%
|août 2025
|0.8%
|Mensuel
|Décision des Taux d' Intérêt de la Riksbank
|1.75%
|2.00%
|Balance commerciale des marchandises
|Kr-8.9 B
|août 2025
|Kr3.6 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance des Entreprises
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance dans le secteur manufacturier
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance des Consommateurs (CCI)
2025.09.24 07:00, SEK, Prévisions d’inflation
2025.09.24 07:00, SEK, Indicateur de tendance économique
2025.09.25 06:00, SEK, PPI m/m, Réel: 0.5%, Prévision: 1.1%, Précédent: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a, Réel: -0.7%, Prévision: 3.8%, Précédent: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prêts aux ménages a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 5.0%, Précédent: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prêts aux sociétés non financières a/a, Réel: 2.8%, Précédent: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, Masse Monétaire M3 a/a, Précédent: 4.4%
2025.09.26 06:00, SEK, Balance commerciale des marchandises, Réel: Kr-8.9 B, Prévision: Kr5.9 B, Précédent: Kr3.6 B
2025.09.29 07:30, SEK, Procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Riksbank
2025.09.30 06:00, SEK, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.3%
2025.09.30 06:00, SEK, Ventes au Détail a/a, Prévision: 1.2%, Précédent: 2.9%
2025.10.01 06:30, SEK, PMI manufacturier Silf/Swedbank, Prévision: 55.1, Précédent: 55.3
2025.10.03 06:30, SEK, Silf/Swedbank Services PMI, Prévision: 51.0, Précédent: 53.4
2025.10.03 06:30, SEK, Composite PMI Silf/Swedbank, Précédent: 53.9
Indicateurs Économiques
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.5%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|PIB a/a
|1.4%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|8.4%
|août 2025
|8.0%
|Mensuel
|Taux de chômage enregistré
|7.0%
|août 2025
|7.1%
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|-0.4%
|août 2025
|0.2%
|Mensuel
|CPIF a/a
|3.2%
|août 2025
|3.0%
|Mensuel
|CPIF m/m
|-0.2%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|HICP m/m
|-0.3%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.1%
|août 2025
|0.8%
|Mensuel
|IPCH a/a
|3.4%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|IPP a/a
|-0.7%
|août 2025
|-0.6%
|Mensuel
|PPI m/m
|0.5%
|août 2025
|1.1%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Décision des Taux d' Intérêt de la Riksbank
|1.75%
|2.00%
|Masse Monétaire M3 a/a
|N/D
|août 2025
|4.4%
|Mensuel
|Prêts aux ménages a/a
|2.7%
|août 2025
|2.6%
|Mensuel
|Prêts aux sociétés non financières a/a
|2.8%
|août 2025
|2.7%
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance commerciale des marchandises
|Kr-8.9 B
|août 2025
|Kr3.6 B
|Mensuel
|Compte Courant
|Kr84.5 B
|2 Q 2025
|Kr125.4 B
|Trimestriel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Capacité Trimestrielle d'Exploitation
|0.4%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestriel
|Composite PMI Silf/Swedbank
|53.9
|août 2025
|50.3
|Mensuel
|Confiance dans le secteur manufacturier
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Confiance des Entreprises
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Indicateur de tendance économique
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Nouvelles commandes industrielles a/a
|-1.4%
|juil. 2025
|0.9%
|Mensuel
|Nouvelles commandes industrielles m/m
|0.9%
|juil. 2025
|-2.4%
|Mensuel
|PMI manufacturier Silf/Swedbank
|55.3
|août 2025
|54.4
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|3.8%
|juil. 2025
|14.0%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|-4.7%
|juil. 2025
|5.2%
|Mensuel
|Production du secteur privé a/a
|3.8%
|juil. 2025
|5.5%
|Mensuel
|Secteur privé Production m/m
|-1.7%
|juil. 2025
|2.7%
|Mensuel
|Silf/Swedbank Services PMI
|53.4
|août 2025
|48.8
|Mensuel
|Stocks Trimestriels des Entreprises
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|Trimestriel
|Stocks industriels t/t
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|Trimestriel
|Variation des Stocks des Entreprises
|Kr1.964 B
|2 Q 2025
|Kr6.677 B
|Trimestriel
|Variation des stocks industriels
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|Trimestriel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance des Consommateurs (CCI)
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Consommation des ménages a/a
|2.4%
|juil. 2025
|2.6%
|Mensuel
|Consommation des ménages m/m
|0.2%
|juil. 2025
|0.6%
|Mensuel
|Prévisions d’inflation
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|2.9%
|juil. 2025
|2.6%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|0.3%
|juil. 2025
|2.6%
|Mensuel