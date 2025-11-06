L’achat quotidien de devises de la Norges Banque traduit les opérations de change de la Banque associées aux dépenses de revenus pétroliers.

Le gouvernement norvégien tire d’importantes recettes des activités pétrolières à la fois en couronnes norvégiennes et en devises étrangères. Une partie des recettes est utilisée pour financer le déficit budgétaire prévu de l’administration centrale (le budget de la Norvège est prévu avec un déficit et ne comprend pas les recettes du secteur pétrolier). Les montants restants sont transférés au fonds de retraite d’État GPFG. Vu que le fonds de retraite effectue tous les investissements en devises étrangères, les revenus NOK du gouvernement sont échangés contre des devises étrangères.

Si les recettes en couronnes norvégiennes (qui proviennent principalement des recettes fiscales et des dividendes versés par la compagnie pétrolière Equinor) ne suffisent pas à couvrir le déficit, les recettes en devises sont échangées contre des couronnes norvégiennes. Les opérations de change correspondantes sont effectuées par Norges Banque. Ces opérations de change sont planifiées et plus fluides tout au long de l’année, et les chiffres préliminaires sont publiés sur une base mensuelle.

Une hausse des achats de devises ou une baisse des achats en couronnes norvégiennes indique que les recettes pétrolières sont supérieures au déficit budgétaire prévu. Cela peut se produire, par exemple, dans des situations où les prix du pétrole croissent sur le marché mondial. Une telle situation est favorable pour l’économie norvégienne et peut donc être considérée comme positive pour les cours de NOK. Inversement, les situations dans lesquelles Norges Banque est obligée de vendre plus de devises et d’acheter des couronnes norvégiennes pour financer le déficit budgétaire peuvent indiquer une détérioration de la situation économique.

Dernières valeurs: