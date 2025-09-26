Calendrier économique
Positions nettes non commerciales de CFTC GBP (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)
|Moyen
|-6.6 K
|
-33.6 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
-6.6 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le rapport hebdomadaire GBP Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme longues et courtes en GBP existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur le PIB aux États-Unis.
Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.
La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas de précisions sur les raisons pour lesquelles un tel ratio de postes s’est formé.
La livre sterling est l’une des monnaies de réserve mondiales. La croissance du nombre de positions spéculatives longues en GBP est une indication indirecte d’une hausse de l’activité du marché GBP. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées, par rapport à l’échelle mondiale.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePositions nettes non commerciales de CFTC GBP (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress