Positions nettes non commerciales de CFTC GBP (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Moyen -6.6 K
-33.6 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-6.6 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le rapport hebdomadaire GBP Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme longues et courtes en GBP existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur le PIB aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas de précisions sur les raisons pour lesquelles un tel ratio de postes s’est formé.

La livre sterling est l’une des monnaies de réserve mondiales. La croissance du nombre de positions spéculatives longues en GBP est une indication indirecte d’une hausse de l’activité du marché GBP. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées, par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePositions nettes non commerciales de CFTC GBP (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
-6.6 K
-33.6 K
9 sept. 2025
-33.6 K
-33.1 K
2 sept. 2025
-33.1 K
-31.4 K
26 août 2025
-31.4 K
-25.2 K
19 août 2025
-25.2 K
-39.1 K
12 août 2025
-39.1 K
-33.3 K
5 août 2025
-33.3 K
-12.0 K
29 juil. 2025
-12.0 K
0.6 K
22 juil. 2025
0.6 K
29.2 K
15 juil. 2025
29.2 K
33.2 K
8 juil. 2025
33.2 K
31.4 K
1 juil. 2025
31.4 K
34.4 K
24 juin 2025
34.4 K
42.9 K
17 juin 2025
42.9 K
51.6 K
10 juin 2025
51.6 K
35.2 K
3 juin 2025
35.2 K
35.4 K
27 mai 2025
35.4 K
24.0 K
20 mai 2025
24.0 K
27.2 K
13 mai 2025
27.2 K
29.2 K
6 mai 2025
29.2 K
24.0 K
29 avr. 2025
24.0 K
20.5 K
22 avr. 2025
20.5 K
6.5 K
15 avr. 2025
6.5 K
17.3 K
8 avr. 2025
17.3 K
34.6 K
1 avr. 2025
34.6 K
44.3 K
25 mars 2025
44.3 K
29.4 K
18 mars 2025
29.4 K
29.2 K
11 mars 2025
29.2 K
18.6 K
4 mars 2025
18.6 K
4.5 K
25 févr. 2025
4.5 K
-0.6 K
18 févr. 2025
-0.6 K
-3.2 K
11 févr. 2025
-3.2 K
-11.3 K
4 févr. 2025
-11.3 K
-21.7 K
28 janv. 2025
-21.7 K
-8.3 K
21 janv. 2025
-8.3 K
0.4 K
14 janv. 2025
0.4 K
14.5 K
7 janv. 2025
14.5 K
19.3 K
24 déc. 2024
19.3 K
21.6 K
17 déc. 2024
21.6 K
27.1 K
10 déc. 2024
27.1 K
19.3 K
3 déc. 2024
19.3 K
21.6 K
26 nov. 2024
21.6 K
40.3 K
19 nov. 2024
40.3 K
56.1 K
12 nov. 2024
56.1 K
45.1 K
5 nov. 2024
45.1 K
66.4 K
29 oct. 2024
66.4 K
74.6 K
22 oct. 2024
74.6 K
85.8 K
15 oct. 2024
85.8 K
93.1 K
8 oct. 2024
93.1 K
93.8 K
1 oct. 2024
93.8 K
87.0 K
12345678...19
Exporter

