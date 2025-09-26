Calendrier économique
Indice de premier plan du Japon m/m (Japan Leading Index m/m)
|Bas
|0.8%
|
0.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
0.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de premier plan du Japon intègre les fluctuations d’indicateurs économiques importants dans diverses activités économiques, telles que la production et l’emploi. Il s’agit de l’indice créé pour comprendre l’état actuel de l’économie et contribuer aux prévisions futures.
Le Japan Leading Index est une combinaison des 12 principaux indicateurs pour le Japon. Il s’agit notamment des stocks, des commandes de machines, des cours des actions et d’autres indicateurs économiques importants à court et à moyen terme.
Ceci est un indicateur de premier plan. Les analystes estiment que l’indice de premier plan fournit une prévision de l’état futur de l’économie nationale 6 à 9 mois après la période de référence.
Cet indice est conçu pour prédire l’orientation future de l’économie. Parmi les tendances économiques, l’indice est créé à partir des statistiques financières des séries précédentes qui fluctuent avant le mouvement économique. Les principales statistiques de la série comprennent l’indice du rapport des stocks de marchandises de la demande finale, le nombre de nouvelles offres d’emploi et l’indice boursier TSE.
La valeur dépassant les prévisions est considérée comme favorable pour le yen japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de premier plan du Japon m/m (Japan Leading Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).
