Sabine Mauderer, membre exécutif du conseil de la Bundesbank, peut clarifier certains aspects des politiques mises en place par la banque centrale allemande. Sabine Mauderer est responsable des marchés, des ressources humaines et des questions liées aux changements climatiques.

La banque centrale allemande, la Bundesbank, est gouvernée et gérée par le conseil. Le conseil d’administration est composé du président, du vice-président et de quatre autres membres, nommés par le président de la République Fédérale d’Allemagne. Sabine Mauderer est membre exécutif du conseil d’administration depuis 2018.

Elle participe souvent à divers événements, prend la parole lors de divers forums et sommets internationaux, conférences et congrès, etc.

Le discours du membre exécutif du conseil de la Bundesbank peut avoir un impact à court terme sur les cours des devises, dont la nature dépend du thème et de la formulation. Cependant, l’impact est rarement considérable.