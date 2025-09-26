Bien que la Banque du Japon ne soit pas un organe administratif gouvernemental, la politique monétaire est considérée comme appartenant à la catégorie administrative et est considérée comme étant conforme au Comité Administratif Indépendant. Bien que la stabilité des prix à long terme soit importante sur le plan macroéconomique, le secteur politique a tendance à préférer adopter une approche à court terme, de sorte que l’autonomie du point de vue de la sécurité de l’intérêt public à long terme et de la neutralité politique soit reconnue.

La base monétaire de la BoJ a/a traduit une variation du montant total du JPY en circulation (y compris les pièces et les billets) et sur tous les comptes bancaires, y compris les comptes des organismes de crédit de la banque centrale du pays au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente.

La base monétaire est utilisée pour générer la masse monétaire. Il mesure les fluctuations du montant total des comptes courants détenus par la monnaie locale et les banques japonaises en circulation. Cet indice définit l’inflation du pays : à mesure que l’offre de monnaie augmente, des dépenses supplémentaires interviennent et conduisent à l’inflation. La valeur de l’indice au-dessus de la valeur prévue est considérée comme favorable pour le yen japonais.

La Banque du Japon a rapidement augmenté l’offre de yens japonais, mais cela n’a pas entraîné d’inflation. Beaucoup de Japonais ont tendance à économiser de l’argent, et en particulier les personnes âgées ont tendance à préférer l’épargne en espèces, qui sont appelées « Tansu Yokin ». Le Japon est un pays basé sur l’argent liquide par rapport à d’autres pays développés, mais ces dernières années, le gouvernement a soutenu la tendance au système sans espèces.

