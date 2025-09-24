Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs des États-Unis
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|3.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|4.3%
|août 2025
|4.2%
|Mensuel
|IPC a/a
|N/D
|août 2025
|2.7%
|Mensuel
|Décision des taux d'Intérêt de la BOC
|4.25%
|4.50%
|Balance Commerciale
|$-78.311 B
|juil. 2025
|$-59.086 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 14:00, USD, Ventes de Logements Neufs, Réel: 0.800 M, Prévision: 0.692 M, Précédent: 0.664 M
2025.09.24 14:00, USD, Ventes de Logements Neufs m/m, Réel: 20.5%, Prévision: 7.9%, Précédent: -1.8%
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA, Réel: -0.607 M, Prévision: -2.631 M, Précédent: -9.285 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut, Réel: 0.177 M, Prévision: -0.329 M, Précédent: -0.296 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des importations de pétrole brut de l’EIA, Réel: 1.596 M, Prévision: -2.347 M, Précédent: -3.111 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation de la production de carburant distillé EIA, Réel: 0.029 M, Prévision: -0.120 M, Précédent: -0.274 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de distillats de l’EIA, Réel: -1.685 M, Prévision: 2.060 M, Précédent: 4.046 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation de la production d’essence EIA, Réel: 0.300 M, Prévision: 0.279 M, Précédent: -0.180 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de mazout de chauffage EIA, Réel: -0.189 M, Prévision: 0.073 M, Précédent: 0.670 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks d’essence de l’EIA, Réel: -1.081 M, Prévision: -2.241 M, Précédent: -2.347 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Raffinerie Pétrole brut Variation quotidienne des intrants, Réel: 0.052 M, Précédent: -0.394 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation du taux d’utilisation des raffineries de l’EIA, Réel: -0.3%, Précédent: -1.6%
2025.09.24 17:00, USD, Vente des enchères de billets de banque de 5 ans, Réel: 3.710%, Précédent: 3.724%
2025.09.25 12:30, USD, GDP q/q, Réel: 3.8%, Prévision: 3.3%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix du PIB q/q, Réel: 2.1%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix PCE de base q/q, Réel: 2.6%, Prévision: 2.5%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix PCE q/q, Réel: 2.1%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PCE réel t/t, Réel: 2.5%, Prévision: 1.6%, Précédent: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Bénéfices des Entreprises q/q, Réel: 0.2%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PIB Ventes t/t, Réel: 7.5%, Prévision: 6.8%, Précédent: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks des Grossistes m/m, Réel: -0.2%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables, Réel: 2.9%, Prévision: -0.5%, Précédent: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables de Base m/m, Réel: 0.4%, Prévision: 0.6%, Précédent: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables à l’exclusion de Défense m/m, Réel: 1.9%, Prévision: -4.6%, Précédent: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de biens d’investissement non liés à la défense,à l’exclusion des commandes d’Aéronef m/m, Réel: 0.6%, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Balance commerciale de Marchandises, Réel: $-85.541 B, Prévision: $42.847 B, Précédent: $-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Aéronef m/m, Réel: -0.3%, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks de détail m/m, Réel: 0.0%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m, Réel: 0.3%, Précédent: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage, Réel: 218 K, Prévision: 208 K, Précédent: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Allocations de chômage en continu., Réel: 1.926 M, Prévision: 1.913 M, Précédent: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage Moyennes sur 4 semaines, Réel: 237.500 K, Prévision: 236.492 K, Précédent: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.25 14:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.25 14:30, USD, Changement de stockage de gaz naturel de l’EIA, Réel: 75 B, Prévision: 98 B, Précédent: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Indice composite manufacturier de la Réserve Fédérale de Kansas City
2025.09.25 15:00, USD, Production manufacturière de Kansas City Réserve Fédérale
2025.09.25 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 4 semaines, Réel: 4.080%, Précédent: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 8 semaines, Réel: 4.000%, Précédent: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
2025.09.25 17:00, USD, Vente des enchères de billets de banque de 7 ans, Réel: 3.953%, Précédent: 3.925%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE de base m/m, Réel: 0.2%, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE de base a/a, Réel: 2.9%, Prévision: 2.9%, Précédent: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE m/m, Réel: 0.3%, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Dépenses Personnelles m/m, Réel: 0.6%, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Revenu Personnel m/m, Réel: 0.4%, Prévision: -0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, PCE réel m/m, Réel: 0.3%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, La Réserve Fédérale de Dallas a réduit le taux d’inflation moyen du PCE
2025.09.26 14:00, USD, Sentiment des consommateurs du Michigan, Réel: 55.1, Prévision: 55.4, Précédent: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, prévisions des consommateurs du Michigan, Réel: 51.7, Prévision: 51.8, Précédent: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Conditions actuelles du Michigan, Réel: 60.4, Prévision: 61.2, Précédent: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, prévisions d’inflation au Michigan, Réel: 4.7%, Prévision: 4.8%, Précédent: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan, Réel: 3.7%, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.9%
2025.09.26 17:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines, Précédent: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis, Précédent: 542
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Copper, Précédent: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Silver, Précédent: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Gold, Précédent: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC, Précédent: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Positions nettes non commerciales, Précédent: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Aluminium Positions nettes non commerciales, Précédent: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du maïs, Précédent: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Gaz naturel Positions nettes non commerciales, Précédent: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Graines de soja Positions nettes non commerciales, Précédent: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du blé, Précédent: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales, Précédent: 17.8 K
2025.09.29 11:30, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
2025.09.29 14:00, USD, Ventes à domicile en attente m/m, Prévision: 2.0%, Précédent: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Ventes de maisons en attente a/a, Prévision: 2.3%, Précédent: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Indice des ventes de maisons en cours., Précédent: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.29 15:30, USD, Vente aux Enchères de billets de 3 mois, Précédent: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 6 mois, Précédent: 3.705%
2025.09.29 17:30, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.30 10:00, USD, Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
2025.09.30 13:00, USD, HPI m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.2%
2025.09.30 13:00, USD, HPI a/a, Prévision: 2.6%, Précédent: 2.6%
2025.09.30 13:00, USD, HPI, Prévision: 434.3, Précédent: 433.8
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 ans/a, Prévision: 1.7%, Précédent: 2.1%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: 0.0%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m, Prévision: -0.1%, Précédent: -0.3%
2025.09.30 13:45, USD, Baromètre des entreprises MNI Chicago, Prévision: 45.8, Précédent: 41.5
2025.09.30 14:00, USD, Offres d’emploi JOLTS, Prévision: 7.326 M, Précédent: 7.181 M
2025.09.30 14:00, USD, Indice CB de confiance des consommateurs, Prévision: 100.7, Précédent: 97.4
2025.09.30 14:30, USD, Revenus des services de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.30 14:30, USD, Activité des services de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.30 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 52 semaines, Précédent: 3.660%
2025.10.01 12:15, USD, ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole, Prévision: -19 K, Précédent: 54 K
2025.10.01 13:45, USD, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 52.8, Précédent: 53.0
2025.10.01 14:00, USD, Dépenses de Construction m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: -0.1%
2025.10.01 14:00, USD, PMI manufacturier ISM
2025.10.01 14:00, USD, ISM Prix manufacturiers payés
2025.10.01 14:00, USD, ISM Emploi manufacturier
2025.10.01 14:00, USD, ISM Fabrication Nouvelles commandes
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA, Prévision: 2.655 M, Précédent: -0.607 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut, Prévision: -0.116 M, Précédent: 0.177 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des importations de pétrole brut de l’EIA, Prévision: 1.162 M, Précédent: 1.596 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation de la production de carburant distillé EIA, Prévision: 0.153 M, Précédent: 0.029 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks de distillats de l’EIA, Prévision: 0.313 M, Précédent: -1.685 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation de la production d’essence EIA, Prévision: -0.044 M, Précédent: 0.300 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks de mazout de chauffage EIA, Prévision: -0.850 M, Précédent: -0.189 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks d’essence de l’EIA, Prévision: 2.024 M, Précédent: -1.081 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Raffinerie Pétrole brut Variation quotidienne des intrants, Précédent: 0.052 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation du taux d’utilisation des raffineries de l’EIA, Précédent: -0.3%
2025.10.02 11:30, USD, Suppressions d’emplois Challenger
2025.10.02 11:30, USD, Suppressions d’emplois Challenger a/a
2025.10.02 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage, Prévision: 207 K, Précédent: 218 K
2025.10.02 12:30, USD, Allocations de chômage en continu., Prévision: 1.923 M, Précédent: 1.926 M
2025.10.02 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage Moyennes sur 4 semaines, Prévision: 232.553 K, Précédent: 237.500 K
2025.10.02 14:00, USD, Commandes d'Usine m/m, Prévision: 2.5%, Précédent: -1.3%
2025.10.02 14:00, USD, Commandes d’usine excl. Transports m/m, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.6%
2025.10.02 14:00, USD, Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Aéronef m/m, Prévision: -0.3%, Précédent: -0.3%
2025.10.02 14:30, USD, Changement de stockage de gaz naturel de l’EIA, Prévision: 64 B, Précédent: 75 B
2025.10.02 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 4 semaines, Précédent: 4.080%
2025.10.02 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 8 semaines, Précédent: 4.000%
2025.10.03 10:05, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.10.03 12:30, USD, Taux de Chômage, Prévision: 4.2%, Précédent: 4.3%
2025.10.03 12:30, USD, Salaires non-agricoles, Prévision: 84 K, Précédent: 22 K
2025.10.03 12:30, USD, Taux de Participation, Prévision: 62.2%, Précédent: 62.3%
2025.10.03 12:30, USD, Rémunération Horaire Moyenne m/m, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.3%
2025.10.03 12:30, USD, Rémunération Horaire Moyenne a/a, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.7%
2025.10.03 12:30, USD, Heures Hebdomadaires Moyennes, Prévision: 34.2, Précédent: 34.2
2025.10.03 12:30, USD, Masse Salariale du gouvernement, Prévision: -14 K, Précédent: -16 K
2025.10.03 12:30, USD, Masses Salariales Privées Non-Agricoles, Prévision: 98 K, Précédent: 38 K
2025.10.03 12:30, USD, Taux de Chômage U6, Prévision: 7.8%, Précédent: 8.1%
2025.10.03 12:30, USD, Masse salariale du secteur de la fabrication, Prévision: 1 K, Précédent: -12 K
2025.10.03 13:45, USD, Services PMI de Markit, Prévision: 56.4, Précédent: 54.5
2025.10.03 13:45, USD, Composite PMI de Markit, Prévision: 55.0, Précédent: 55.4
2025.10.03 14:00, USD, PMI non manufacturier de l’ISM
2025.10.03 14:00, USD, ISM Emploi non manufacturier
2025.10.03 14:00, USD, Nouvelles commandes non manufacturières ISM
2025.10.03 14:00, USD, Prix non manufacturiers payés par l’ISM
2025.10.03 14:00, USD, activité économique non manufacturière de l’ISM
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
2025.10.03 17:40, USD, Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Copper
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Silver
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
2025.10.03 19:30, USD, CFTC S&P 500 Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Aluminium Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du maïs
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Gaz naturel Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Graines de soja Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du blé
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales