Calendrier économique et indicateurs des États-Unis

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 3.8% 2 Q 2025 3.3% Trimestriel
Taux de Chômage 4.3% août 2025 4.2% Mensuel
IPC a/a N/D août 2025 2.7% Mensuel
Décision des taux d'Intérêt de la BOC 4.25% 4.50%
Balance Commerciale $​-78.311 B juil. 2025 $​-59.086 B Mensuel

2025.09.24 14:00, USD, Ventes de Logements Neufs, Réel: 0.800 M, Prévision: 0.692 M, Précédent: 0.664 M
2025.09.24 14:00, USD, Ventes de Logements Neufs m/m, Réel: 20.5%, Prévision: 7.9%, Précédent: -1.8%
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA, Réel: -0.607 M, Prévision: -2.631 M, Précédent: -9.285 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut, Réel: 0.177 M, Prévision: -0.329 M, Précédent: -0.296 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des importations de pétrole brut de l’EIA, Réel: 1.596 M, Prévision: -2.347 M, Précédent: -3.111 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation de la production de carburant distillé EIA, Réel: 0.029 M, Prévision: -0.120 M, Précédent: -0.274 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de distillats de l’EIA, Réel: -1.685 M, Prévision: 2.060 M, Précédent: 4.046 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation de la production d’essence EIA, Réel: 0.300 M, Prévision: 0.279 M, Précédent: -0.180 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de mazout de chauffage EIA, Réel: -0.189 M, Prévision: 0.073 M, Précédent: 0.670 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks d’essence de l’EIA, Réel: -1.081 M, Prévision: -2.241 M, Précédent: -2.347 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Raffinerie Pétrole brut Variation quotidienne des intrants, Réel: 0.052 M, Précédent: -0.394 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation du taux d’utilisation des raffineries de l’EIA, Réel: -0.3%, Précédent: -1.6%
2025.09.24 17:00, USD, Vente des enchères de billets de banque de 5 ans, Réel: 3.710%, Précédent: 3.724%
2025.09.25 12:30, USD, GDP q/q, Réel: 3.8%, Prévision: 3.3%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix du PIB q/q, Réel: 2.1%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix PCE de base q/q, Réel: 2.6%, Prévision: 2.5%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix PCE q/q, Réel: 2.1%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PCE réel t/t, Réel: 2.5%, Prévision: 1.6%, Précédent: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Bénéfices des Entreprises q/q, Réel: 0.2%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PIB Ventes t/t, Réel: 7.5%, Prévision: 6.8%, Précédent: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks des Grossistes m/m, Réel: -0.2%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables, Réel: 2.9%, Prévision: -0.5%, Précédent: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables de Base m/m, Réel: 0.4%, Prévision: 0.6%, Précédent: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables à l’exclusion de Défense m/m, Réel: 1.9%, Prévision: -4.6%, Précédent: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de biens d’investissement non liés à la défense,à l’exclusion des commandes d’Aéronef m/m, Réel: 0.6%, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Balance commerciale de Marchandises, Réel: $​-85.541 B, Prévision: $​42.847 B, Précédent: $​-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Aéronef m/m, Réel: -0.3%, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks de détail m/m, Réel: 0.0%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m, Réel: 0.3%, Précédent: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage, Réel: 218 K, Prévision: 208 K, Précédent: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Allocations de chômage en continu., Réel: 1.926 M, Prévision: 1.913 M, Précédent: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage Moyennes sur 4 semaines, Réel: 237.500 K, Prévision: 236.492 K, Précédent: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.25 14:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.25 14:30, USD, Changement de stockage de gaz naturel de l’EIA, Réel: 75 B, Prévision: 98 B, Précédent: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Indice composite manufacturier de la Réserve Fédérale de Kansas City
2025.09.25 15:00, USD, Production manufacturière de Kansas City Réserve Fédérale
2025.09.25 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 4 semaines, Réel: 4.080%, Précédent: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 8 semaines, Réel: 4.000%, Précédent: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
2025.09.25 17:00, USD, Vente des enchères de billets de banque de 7 ans, Réel: 3.953%, Précédent: 3.925%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE de base m/m, Réel: 0.2%, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE de base a/a, Réel: 2.9%, Prévision: 2.9%, Précédent: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE m/m, Réel: 0.3%, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Dépenses Personnelles m/m, Réel: 0.6%, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Revenu Personnel m/m, Réel: 0.4%, Prévision: -0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, PCE réel m/m, Réel: 0.3%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, La Réserve Fédérale de Dallas a réduit le taux d’inflation moyen du PCE
2025.09.26 14:00, USD, Sentiment des consommateurs du Michigan, Réel: 55.1, Prévision: 55.4, Précédent: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, prévisions des consommateurs du Michigan, Réel: 51.7, Prévision: 51.8, Précédent: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Conditions actuelles du Michigan, Réel: 60.4, Prévision: 61.2, Précédent: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, prévisions d’inflation au Michigan, Réel: 4.7%, Prévision: 4.8%, Précédent: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan, Réel: 3.7%, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.9%
2025.09.26 17:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines, Précédent: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis, Précédent: 542
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Copper, Précédent: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Silver, Précédent: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Gold, Précédent: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC, Précédent: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Positions nettes non commerciales, Précédent: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Aluminium Positions nettes non commerciales, Précédent: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du maïs, Précédent: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Gaz naturel Positions nettes non commerciales, Précédent: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Graines de soja Positions nettes non commerciales, Précédent: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du blé, Précédent: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales, Précédent: 17.8 K
2025.09.29 11:30, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
2025.09.29 14:00, USD, Ventes à domicile en attente m/m, Prévision: 2.0%, Précédent: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Ventes de maisons en attente a/a, Prévision: 2.3%, Précédent: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Indice des ventes de maisons en cours., Précédent: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.29 15:30, USD, Vente aux Enchères de billets de 3 mois, Précédent: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 6 mois, Précédent: 3.705%
2025.09.29 17:30, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.30 10:00, USD, Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
2025.09.30 13:00, USD, HPI m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.2%
2025.09.30 13:00, USD, HPI a/a, Prévision: 2.6%, Précédent: 2.6%
2025.09.30 13:00, USD, HPI, Prévision: 434.3, Précédent: 433.8
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 ans/a, Prévision: 1.7%, Précédent: 2.1%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: 0.0%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m, Prévision: -0.1%, Précédent: -0.3%
2025.09.30 13:45, USD, Baromètre des entreprises MNI Chicago, Prévision: 45.8, Précédent: 41.5
2025.09.30 14:00, USD, Offres d’emploi JOLTS, Prévision: 7.326 M, Précédent: 7.181 M
2025.09.30 14:00, USD, Indice CB de confiance des consommateurs, Prévision: 100.7, Précédent: 97.4
2025.09.30 14:30, USD, Revenus des services de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.30 14:30, USD, Activité des services de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.30 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 52 semaines, Précédent: 3.660%
2025.10.01 12:15, USD, ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole, Prévision: -19 K, Précédent: 54 K
2025.10.01 13:45, USD, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 52.8, Précédent: 53.0
2025.10.01 14:00, USD, Dépenses de Construction m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: -0.1%
2025.10.01 14:00, USD, PMI manufacturier ISM
2025.10.01 14:00, USD, ISM Prix manufacturiers payés
2025.10.01 14:00, USD, ISM Emploi manufacturier
2025.10.01 14:00, USD, ISM Fabrication Nouvelles commandes
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA, Prévision: 2.655 M, Précédent: -0.607 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut, Prévision: -0.116 M, Précédent: 0.177 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des importations de pétrole brut de l’EIA, Prévision: 1.162 M, Précédent: 1.596 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation de la production de carburant distillé EIA, Prévision: 0.153 M, Précédent: 0.029 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks de distillats de l’EIA, Prévision: 0.313 M, Précédent: -1.685 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation de la production d’essence EIA, Prévision: -0.044 M, Précédent: 0.300 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks de mazout de chauffage EIA, Prévision: -0.850 M, Précédent: -0.189 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation des stocks d’essence de l’EIA, Prévision: 2.024 M, Précédent: -1.081 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Raffinerie Pétrole brut Variation quotidienne des intrants, Précédent: 0.052 M
2025.10.01 14:30, USD, Variation du taux d’utilisation des raffineries de l’EIA, Précédent: -0.3%
2025.10.02 11:30, USD, Suppressions d’emplois Challenger
2025.10.02 11:30, USD, Suppressions d’emplois Challenger a/a
2025.10.02 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage, Prévision: 207 K, Précédent: 218 K
2025.10.02 12:30, USD, Allocations de chômage en continu., Prévision: 1.923 M, Précédent: 1.926 M
2025.10.02 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage Moyennes sur 4 semaines, Prévision: 232.553 K, Précédent: 237.500 K
2025.10.02 14:00, USD, Commandes d'Usine m/m, Prévision: 2.5%, Précédent: -1.3%
2025.10.02 14:00, USD, Commandes d’usine excl. Transports m/m, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.6%
2025.10.02 14:00, USD, Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Aéronef m/m, Prévision: -0.3%, Précédent: -0.3%
2025.10.02 14:30, USD, Changement de stockage de gaz naturel de l’EIA, Prévision: 64 B, Précédent: 75 B
2025.10.02 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 4 semaines, Précédent: 4.080%
2025.10.02 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 8 semaines, Précédent: 4.000%
2025.10.03 10:05, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.10.03 12:30, USD, Taux de Chômage, Prévision: 4.2%, Précédent: 4.3%
2025.10.03 12:30, USD, Salaires non-agricoles, Prévision: 84 K, Précédent: 22 K
2025.10.03 12:30, USD, Taux de Participation, Prévision: 62.2%, Précédent: 62.3%
2025.10.03 12:30, USD, Rémunération Horaire Moyenne m/m, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.3%
2025.10.03 12:30, USD, Rémunération Horaire Moyenne a/a, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.7%
2025.10.03 12:30, USD, Heures Hebdomadaires Moyennes, Prévision: 34.2, Précédent: 34.2
2025.10.03 12:30, USD, Masse Salariale du gouvernement, Prévision: -14 K, Précédent: -16 K
2025.10.03 12:30, USD, Masses Salariales Privées Non-Agricoles, Prévision: 98 K, Précédent: 38 K
2025.10.03 12:30, USD, Taux de Chômage U6, Prévision: 7.8%, Précédent: 8.1%
2025.10.03 12:30, USD, Masse salariale du secteur de la fabrication, Prévision: 1 K, Précédent: -12 K
2025.10.03 13:45, USD, Services PMI de Markit, Prévision: 56.4, Précédent: 54.5
2025.10.03 13:45, USD, Composite PMI de Markit, Prévision: 55.0, Précédent: 55.4
2025.10.03 14:00, USD, PMI non manufacturier de l’ISM
2025.10.03 14:00, USD, ISM Emploi non manufacturier
2025.10.03 14:00, USD, Nouvelles commandes non manufacturières ISM
2025.10.03 14:00, USD, Prix non manufacturiers payés par l’ISM
2025.10.03 14:00, USD, activité économique non manufacturière de l’ISM
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
2025.10.03 17:40, USD, Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Copper
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Silver
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
2025.10.03 19:30, USD, Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
2025.10.03 19:30, USD, CFTC S&P 500 Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Aluminium Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du maïs
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Gaz naturel Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Graines de soja Positions nettes non commerciales
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du blé
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC Aluminium Positions nettes non commerciales 1.2 K 16 sept. 2025 1.2 K Hebdomadaire
CFTC Gaz naturel Positions nettes non commerciales -110.9 K 16 sept. 2025 -94.5 K Hebdomadaire
CFTC Graines de soja Positions nettes non commerciales 21.2 K 16 sept. 2025 8.3 K Hebdomadaire
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales 17.8 K 16 sept. 2025 25.5 K Hebdomadaire
CFTC Positions nettes non commerciales du blé -72.2 K 16 sept. 2025 -82.1 K Hebdomadaire
CFTC Positions nettes non commerciales du maïs -36.2 K 16 sept. 2025 -54.2 K Hebdomadaire
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales -225.1 K 16 sept. 2025 -173.7 K Hebdomadaire
La vente aux enchères d’obligations à 20 ans 4.613% 4.876%
Positions nettes non commerciales de CFTC Copper 30.3 K 16 sept. 2025 27.2 K Hebdomadaire
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold 266.4 K 16 sept. 2025 261.7 K Hebdomadaire
Positions nettes non commerciales de CFTC Silver 51.5 K 16 sept. 2025 53.9 K Hebdomadaire
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC 98.7 K 16 sept. 2025 81.8 K Hebdomadaire
Vente aux Enchères de billets de 3 mois 3.860% 3.905%
Vente aux enchères TIPS de 10 ans 1.734% 1.985%
Vente aux enchères TIPS de 30 ans 2.650% 2.403%
Vente aux enchères TIPS de 5 ans 1.650% 1.702%
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans 4.651% 4.813%
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans 3.571% 3.641%
Vente des enchères de billets de 4 semaines 4.080% 4.040%
Vente des enchères de billets de 52 semaines 3.660% 3.760%
Vente des enchères de billets de 6 mois 3.705% 3.715%
Vente des enchères de billets de 8 semaines 4.000% 3.965%
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans 4.033% 4.255%
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans 3.485% 3.669%
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans 3.710% 3.724%
Vente des enchères de billets de banque de 7 ans 3.953% 3.925%
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDI q/q 2.3% 1 Q 2018 2.1% Trimestriel
GDP q/q 3.8% 2 Q 2025 3.3% Trimestriel
PIB Ventes t/t 7.5% 2 Q 2025 6.8% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole 54 K août 2025 104 K Mensuel
Allocations Initiales de Chômage 218 K 20 sept. 2025 232 K Hebdomadaire
Allocations Initiales de Chômage Moyennes sur 4 semaines 237.500 K 20 sept. 2025 240.250 K Hebdomadaire
Allocations de chômage en continu. 1.926 M 13 sept. 2025 1.928 M Hebdomadaire
Avantages Sociaux q/q 0.7% 2 Q 2025 1.2% Trimestriel
Coûts Unitaires du Travail q/q 1.0% 2 Q 2025 1.6% Trimestriel
Gains réels m/m N/D août 2025 0.4% Mensuel
Heures Hebdomadaires Moyennes 34.2 août 2025 34.2 Mensuel
Indice CB des tendances de l’emploi 106.41 août 2025 107.13 Mensuel
Indice des conditions du marché de l'emploi de la Réserve Fédérale 1.5 juin 2017 3.3 Mensuel
Indice du Coût de l'Emploi 0.9% 2 Q 2025 0.9% Trimestriel
Masse Salariale du gouvernement -16 K août 2025 2 K Mensuel
Masse salariale du secteur de la fabrication -12 K août 2025 -2 K Mensuel
Masses Salariales Privées Non-Agricoles 38 K août 2025 77 K Mensuel
Offres d’emploi JOLTS 7.181 M juil. 2025 7.357 M Mensuel
Productivité Non-Agricole q/q 3.3% 2 Q 2025 2.4% Trimestriel
Rémunération Horaire Moyenne a/a 3.7% août 2025 3.9% Mensuel
Rémunération Horaire Moyenne m/m 0.3% août 2025 0.3% Mensuel
Salaires des Emplois q/q 1.0% 2 Q 2025 0.8% Trimestriel
Salaires non-agricoles 22 K août 2025 79 K Mensuel
Suppressions d’emplois Challenger N/D août 2025 Mensuel
Suppressions d’emplois Challenger a/a N/D août 2025 Mensuel
Taux de Chômage 4.3% août 2025 4.2% Mensuel
Taux de Chômage U6 8.1% août 2025 7.9% Mensuel
Taux de Participation 62.3% août 2025 62.2% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI N/D août 2025 322.132 Mensuel
CPI de base n.s.a. N/D août 2025 328.980 Mensuel
CPI de base n.s.a. m/m N/D août 2025 0.2% Mensuel
CPI m/m N/D août 2025 0.2% Mensuel
CPI n.s.a. N/D août 2025 323.048 Mensuel
CPI n.s.a. m/m N/D août 2025 0.2% Mensuel
IPC a/a N/D août 2025 2.7% Mensuel
IPC de Base N/D août 2025 328.656 Mensuel
IPC de base a/a N/D août 2025 3.1% Mensuel
IPC de base m/m N/D août 2025 0.3% Mensuel
IPC médian de la Réserve Fédérale de Cleveland m/m 0.3% août 2025 0.3% Mensuel
IPP a/a N/D août 2025 3.3% Mensuel
IPP de base a/a N/D août 2025 3.7% Mensuel
IPP de base m/m N/D août 2025 0.9% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation a/a N/D août 2025 2.2% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation m/m N/D août 2025 0.1% Mensuel
Indice des Prix à l'Importation a/a N/D août 2025 -0.2% Mensuel
Indice des Prix à l'Importation m/m N/D août 2025 0.4% Mensuel
Indice des prix PCE a/a 2.7% août 2025 2.6% Mensuel
Indice des prix PCE annuel 1.7% 2017 1.7% Annuel
Indice des prix PCE de base a/a 2.9% août 2025 2.9% Mensuel
Indice des prix PCE de base annuel 1.5% 2017 1.5% Annuel
Indice des prix PCE de base m/m 0.2% août 2025 0.2% Mensuel
Indice des prix PCE de base q/q 2.6% 2 Q 2025 2.5% Trimestriel
Indice des prix PCE m/m 0.3% août 2025 0.2% Mensuel
Indice des prix PCE q/q 2.1% 2 Q 2025 2.0% Trimestriel
Indice des prix du PIB q/q 2.1% 2 Q 2025 2.0% Trimestriel
Indice des prix à l’importation hors Pétrole m/m N/D août 2025 0.3% Mensuel
La Réserve Fédérale de Dallas a réduit le taux d’inflation moyen du PCE N/D août 2025 Mensuel
PPI m/m N/D août 2025 0.9% Mensuel
prévisions d’inflation au Michigan 4.7% sept. 2025 4.8% Mensuel
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan 3.7% sept. 2025 3.9% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Décision des taux d'Intérêt de la BOC 4.25% 4.50%
Flux de capitaux net global des TIC $​2.1 B juil. 2025 $​92.1 B Mensuel
TIC Achats nets d’obligations et de billets du Trésor national à l’étranger $​58.2 B juil. 2025 $​-5.1 B Mensuel
TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps $​49.2 B juil. 2025 $​151.0 B Mensuel
TIC Net Transactions à long terme $​49.2 B juil. 2025 $​151.0 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​-78.311 B juil. 2025 $​-59.086 B Mensuel
Balance commerciale de Marchandises $​-85.541 B août 2025 $​-102.840 B Mensuel
Compte Courant $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B Trimestriel
Exportations $​280.464 B juil. 2025 $​279.650 B Mensuel
Importations $​358.775 B juil. 2025 $​338.736 B Mensuel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Solde Budgétaire Fédéral $​-344.8 B août 2025 $​-291.1 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Activité des services de la Réserve Fédérale de Dallas N/D août 2025 Mensuel
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines 418 19 sept. 2025 416 Hebdomadaire
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis 542 19 sept. 2025 539 Hebdomadaire
Banque Fédérale de Réserve-Production Manufacturière m/m 0.2% août 2025 -0.1% Mensuel
Baromètre des entreprises MNI Chicago 41.5 août 2025 47.1 Mensuel
Bénéfices des Entreprises q/q 0.2% 2 Q 2025 2.0% Trimestriel
Changement de stockage de gaz naturel de l’EIA 75 B 19 sept. 2025 90 B Hebdomadaire
Commandes d'Usine m/m -1.3% juil. 2025 -4.8% Mensuel
Commandes de Marchandises Durables 2.9% août 2025 -2.7% Mensuel
Commandes de Marchandises Durables de Base m/m 0.4% août 2025 1.0% Mensuel
Commandes de Marchandises Durables à l’exclusion de Défense m/m 1.9% août 2025 -2.3% Mensuel
Commandes de biens d’investissement non liés à la défense,à l’exclusion des commandes d’Aéronef m/m 0.6% août 2025 0.8% Mensuel
Commandes d’usine excl. Transports m/m 0.6% juil. 2025 0.4% Mensuel
Composite PMI de Markit 55.4 août 2025 54.6 Mensuel
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut 0.177 M 19 sept. 2025 -0.296 M Hebdomadaire
EIA Raffinerie Pétrole brut Variation quotidienne des intrants 0.052 M 19 sept. 2025 -0.394 M Hebdomadaire
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie 5.6 sept. 2025 5.9 Mensuel
Expéditions de fabrication de la Réserve Fédérale de Richmond -20 sept. 2025 -5 Mensuel
Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Aéronef m/m -0.3% août 2025 0.6% Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 53.0 août 2025 49.5 Mensuel
ISM Emploi manufacturier N/D août 2025 43.4 Mensuel
ISM Emploi non manufacturier N/D août 2025 46.4 Mensuel
ISM Fabrication Nouvelles commandes N/D août 2025 47.1 Mensuel
ISM Prix manufacturiers payés N/D août 2025 64.8 Mensuel
ISM-NY conditions économiques actuelles 37.2 mars 2021 35.5 Mensuel
Indice CB économique de premier plan m/m -0.5% août 2025 -0.1% Mensuel
Indice Capex de la Réserve Fédérale de Philadelphie 12.5 sept. 2025 38.4 Mensuel
Indice composite manufacturier de la Réserve Fédérale de Kansas City N/D sept. 2025 Mensuel
Indice de la Production Industrielle 0.1% août 2025 -0.4% Mensuel
Indice de la Production Industrielle a/a 0.9% août 2025 1.4% Mensuel
Indice des conditions économiques ISM-NY 804.5 mars 2021 810.9 Mensuel
Indice d’activité nationale de la Réserve Fédérale de Chicago -0.12 août 2025 -0.28 Mensuel
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York -8.7 sept. 2025 11.9 Mensuel
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas N/D août 2025 Mensuel
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie 23.2 sept. 2025 -0.3 Mensuel
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Richmond -17 sept. 2025 -7 Mensuel
NFIB Optimisme des petites entreprises 100.8 août 2025 100.3 Mensuel
Nouvelles commandes de la Réserve Fédérale de Philadelphie 12.4 sept. 2025 -1.9 Mensuel
Nouvelles commandes non manufacturières ISM N/D août 2025 50.3 Mensuel
PMI manufacturier ISM N/D août 2025 48.0 Mensuel
PMI non manufacturier de l’ISM N/D août 2025 50.1 Mensuel
Prix non manufacturiers payés par l’ISM N/D août 2025 69.9 Mensuel
Prix payés par la Réserve Fédérale de Philadelphie 46.8 sept. 2025 66.8 Mensuel
Production manufacturière de Kansas City Réserve Fédérale N/D sept. 2025 Mensuel
Revenus des services de la Réserve Fédérale de Dallas N/D août 2025 Mensuel
Revenus des services de la Réserve Fédérale de Richmond N/D sept. 2025 4 Mensuel
Services PMI de Markit 54.5 août 2025 55.7 Mensuel
Stocks des Entreprises m/m 0.2% juil. 2025 0.2% Mensuel
Stocks des Grossistes m/m -0.2% août 2025 0.0% Mensuel
Variation de la production de carburant distillé EIA 0.029 M 19 sept. 2025 -0.274 M Hebdomadaire
Variation de la production d’essence EIA 0.300 M 19 sept. 2025 -0.180 M Hebdomadaire
Variation des importations de pétrole brut de l’EIA 1.596 M 19 sept. 2025 -3.111 M Hebdomadaire
Variation des stocks de distillats de l’EIA -1.685 M 19 sept. 2025 4.046 M Hebdomadaire
Variation des stocks de mazout de chauffage EIA -0.189 M 19 sept. 2025 0.670 M Hebdomadaire
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA -0.607 M 19 sept. 2025 -9.285 M Hebdomadaire
Variation des stocks d’essence de l’EIA -1.081 M 19 sept. 2025 -2.347 M Hebdomadaire
Variation du taux d’utilisation des raffineries de l’EIA -0.3% 19 sept. 2025 -1.6% Hebdomadaire
Ventes en Gros 1.4% juil. 2025 0.7% Mensuel
activité économique non manufacturière de l’ISM N/D août 2025 52.6 Mensuel
conditions économiques de la Réserve Fédérale de Philadelphie 31.5 sept. 2025 25.0 Mensuel
taux d’exploitation de la capacité de la Réserve Fédérale 77.4% août 2025 77.4% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Conditions actuelles du Michigan 60.4 sept. 2025 61.2 Mensuel
Contrôle de la Vente au Détail m/m 0.7% août 2025 0.5% Mensuel
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m $​16.01 B juil. 2025 $​-4.28 B Mensuel
Dépenses Personnelles m/m 0.6% août 2025 0.5% Mensuel
Indice CB de confiance des consommateurs 97.4 août 2025 98.7 Mensuel
PCE réel m/m 0.3% août 2025 0.4% Mensuel
PCE réel t/t 2.5% 2 Q 2025 1.6% Trimestriel
Revenu Personnel m/m 0.4% août 2025 0.4% Mensuel
Sentiment des consommateurs du Michigan 55.1 sept. 2025 55.4 Mensuel
Stocks de détail m/m 0.0% août 2025 0.1% Mensuel
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m 0.3% août 2025 0.2% Mensuel
Ventes au Détail a/a 5.0% août 2025 4.1% Mensuel
Ventes au Détail m/m 0.6% août 2025 0.6% Mensuel
Ventes au détail de base m/m 0.7% août 2025 0.4% Mensuel
Ventes au détail à l’exclusion de Automobiles et gaz m/m 0.7% août 2025 0.3% Mensuel
prévisions des consommateurs du Michigan 51.7 sept. 2025 51.8 Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Dépenses de Construction m/m -0.1% juil. 2025 -0.4% Mensuel
HPI 433.8 juin 2025 434.6 Mensuel
HPI a/a 2.6% juin 2025 2.9% Mensuel
HPI m/m -0.2% juin 2025 -0.1% Mensuel
Indice des ventes de maisons en cours. 71.7 juil. 2025 72.0 Mensuel
Indice du marché immobilier NAHB 32 sept. 2025 32 Mensuel
Mises en Chantier de Maisons 1.307 M août 2025 1.429 M Mensuel
Mises en Chantier de Maisons m/m -8.5% août 2025 3.4% Mensuel
Permis de Construction 1.312 M août 2025 1.362 M Mensuel
Permis de Construction m/m -3.7% août 2025 -2.2% Mensuel
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a 2.1% juin 2025 2.8% Mensuel
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m 0.0% juin 2025 0.4% Mensuel
S&amp;P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m -0.3% juin 2025 -0.3% Mensuel
Vente de Maisons Existantes N/D août 2025 4.01 M Mensuel
Vente de Maisons Existantes m/m N/D août 2025 2.0% Mensuel
Ventes de Logements Neufs 0.800 M août 2025 0.664 M Mensuel
Ventes de Logements Neufs m/m 20.5% août 2025 -1.8% Mensuel
Ventes de maisons en attente a/a 0.7% juil. 2025 -2.8% Mensuel
Ventes à domicile en attente m/m -0.4% juil. 2025 -0.8% Mensuel