Production d’infrastructure en Inde a/a (India Infrastructure Output y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Bureau du conseiller économique (Office of the Economic Adviser)
Secteur
Affaires
Bas 2.0% 4.0%
2.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.4%
2.0%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La production d’infrastructures a/a est un indicateur de la croissance de huit secteurs clés de l’économie indienne en matière d’infrastructures, notamment la production de charbon, de gaz naturel et de pétrole brut, la production d’acier et d’énergie, etc. Ces secteurs représentent environ 40% de la production industrielle totale du pays selon la classification de base de 2011-2012.

Les données de production sont calculées séparément pour chacun des secteurs et il s’agit donc d’un indicateur composite. Les chiffres pertinents sont fournis par six départements et ministères différents. Pour calculer l’indice, des pondérations sont attribuées à chaque secteur conformément à la classification de base de 2011-2012. La valeur finale est calculée à l’aide de la formule de Laspeyres comme structure pondérée.

L’indicateur traduit les variations de la production au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. Les données sont publiées avec retard, le dernier jour du mois suivant celui de référence.

L’indicateur traduit l’état de l’ensemble de l’industrie des infrastructures et du développement économique du pays. Des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme favorables pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction d’infrastructure en Inde a/a (India Infrastructure Output y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
2.0%
4.0%
2.2%
juin 2025
1.7%
2.3%
1.2%
mai 2025
0.7%
1.8%
1.0%
avr. 2025
0.5%
2.0%
4.6%
mars 2025
3.8%
2.6%
3.4%
févr. 2025
2.9%
4.6%
5.1%
janv. 2025
4.6%
5.1%
4.8%
déc. 2024
4.0%
5.8%
4.4%
nov. 2024
4.3%
4.0%
3.7%
oct. 2024
3.1%
1.8%
2.4%
sept. 2024
2.0%
-1.0%
-1.6%
août 2024
-1.8%
4.8%
6.1%
juil. 2024
6.1%
2.7%
5.1%
juin 2024
4.0%
3.3%
6.4%
mai 2024
6.3%
5.9%
6.7%
avr. 2024
6.2%
7.7%
6.0%
mars 2024
5.2%
7.1%
7.1%
févr. 2024
6.7%
1.8%
4.1%
janv. 2024
3.6%
4.5%
4.9%
déc. 2023
3.8%
6.9%
7.9%
nov. 2023
7.8%
8.0%
12.0%
oct. 2023
12.1%
6.7%
9.2%
sept. 2023
8.1%
6.6%
12.5%
août 2023
12.1%
5.0%
8.4%
juil. 2023
8.0%
4.2%
8.3%
juin 2023
8.2%
4.2%
5.0%
mai 2023
4.3%
4.6%
4.3%
avr. 2023
3.5%
4.5%
3.6%
mars 2023
3.6%
4.6%
7.2%
févr. 2023
6.0%
4.6%
8.9%
janv. 2023
7.8%
4.9%
7.0%
déc. 2022
7.4%
5.8%
5.7%
nov. 2022
5.4%
6.9%
0.9%
oct. 2022
0.1%
7.7%
7.8%
sept. 2022
7.9%
7.6%
4.1%
août 2022
3.3%
7.5%
4.5%
juil. 2022
4.5%
6.7%
13.2%
juin 2022
12.7%
5.1%
19.3%
mai 2022
18.1%
4.0%
9.3%
avr. 2022
8.4%
4.1%
4.9%
mars 2022
4.3%
4.5%
6.0%
févr. 2022
5.8%
5.5%
4.0%
janv. 2022
3.7%
6.9%
4.1%
déc. 2021
3.8%
8.8%
3.1%
nov. 2021
3.1%
11.4%
8.4%
oct. 2021
7.5%
14.4%
4.5%
sept. 2021
4.4%
16.7%
11.5%
août 2021
11.6%
17.7%
9.9%
juil. 2021
9.4%
25.0%
9.3%
juin 2021
8.9%
11.1%
16.3%
123
