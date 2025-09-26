La production d’infrastructures a/a est un indicateur de la croissance de huit secteurs clés de l’économie indienne en matière d’infrastructures, notamment la production de charbon, de gaz naturel et de pétrole brut, la production d’acier et d’énergie, etc. Ces secteurs représentent environ 40% de la production industrielle totale du pays selon la classification de base de 2011-2012.

Les données de production sont calculées séparément pour chacun des secteurs et il s’agit donc d’un indicateur composite. Les chiffres pertinents sont fournis par six départements et ministères différents. Pour calculer l’indice, des pondérations sont attribuées à chaque secteur conformément à la classification de base de 2011-2012. La valeur finale est calculée à l’aide de la formule de Laspeyres comme structure pondérée.

L’indicateur traduit les variations de la production au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. Les données sont publiées avec retard, le dernier jour du mois suivant celui de référence.

L’indicateur traduit l’état de l’ensemble de l’industrie des infrastructures et du développement économique du pays. Des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme favorables pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs: