Calendrier économique
Production d’infrastructure en Inde a/a (India Infrastructure Output y/y)
|Bas
|2.0%
|4.0%
|
2.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.4%
|
2.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production d’infrastructures a/a est un indicateur de la croissance de huit secteurs clés de l’économie indienne en matière d’infrastructures, notamment la production de charbon, de gaz naturel et de pétrole brut, la production d’acier et d’énergie, etc. Ces secteurs représentent environ 40% de la production industrielle totale du pays selon la classification de base de 2011-2012.
Les données de production sont calculées séparément pour chacun des secteurs et il s’agit donc d’un indicateur composite. Les chiffres pertinents sont fournis par six départements et ministères différents. Pour calculer l’indice, des pondérations sont attribuées à chaque secteur conformément à la classification de base de 2011-2012. La valeur finale est calculée à l’aide de la formule de Laspeyres comme structure pondérée.
L’indicateur traduit les variations de la production au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. Les données sont publiées avec retard, le dernier jour du mois suivant celui de référence.
L’indicateur traduit l’état de l’ensemble de l’industrie des infrastructures et du développement économique du pays. Des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme favorables pour les cours de la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction d’infrastructure en Inde a/a (India Infrastructure Output y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress