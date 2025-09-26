Le taux de chômage U6 aux États-Unis fournit une méthode alternative de calcul du chômage aux États-Unis et est souvent considéré comme l’indicateur de chômage le plus révélateur. Il indique également un pourcentage de résidents sans emploi par rapport à la population active civile totale. Cependant, contrairement à l’indicateur clé du taux de chômage U3,, U6 prend en compte les personnes qui ont activement cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines, ainsi que les catégories suivantes de résidents sans emploi, qui sont considérées comme « marginalement attachées ».

Les personnes qui ont cessé de chercher un emploi après des tentatives infructueuses (pendant 12 mois). Ils ont été déçus par les conditions économiques actuelles et trouvent leur emploi impossible pour le moment. Ces chômeurs sont appelés « travailleurs découragés ».

Les personnes qui sont en mesure de trouver un emploi, mais qui ne sont pas à la recherche d’un emploi pour le moment.

Les personnes qui ont repris des études et refusent de chercher un emploi.

Les personnes ayant un emploi à temps partiel ou temporaire en raison de conditions économiques défavorables: il n’y a actuellement pas d’emplois à temps plein pour elles. U3 considère que cette catégorie est employée et ne comprend pas dans les statistiques du chômage.

De nombreux économistes pensent que U6 révèle mieux la condition du chômage du pays, car il prend en compte les personnes non comprises dans l’indicateur U3 mais indirectement liées au marché de l'emploi.

Les données statistiques sur le chômage sont recueillies en interrogeant environ 110 000 personnes (60 000 ménages) à travers le pays. Les personnes de moins de 16 ans, celles qui servent dans les forces armées, les personnes dans les établissements correctionnels et les hôpitaux psychiatriques sont exclues de l’enquête.

Le taux de chômage est l’un des indicateurs clés du développement économique du pays. Ce n’est pas un indicateur prédictif. Sa croissance ou son déclin est le résultat de variations dans la condition économique.

La baisse du chômage est considérée comme positive pour les cours du dollar..

Dernières valeurs: