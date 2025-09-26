Le rapport hebdomadaire S&P 500 Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions longues et courtes de l’indice S&P 500 existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues du S&P 500 aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

Le S&P 500 est l’un des deux principaux indices des marchés boursiers américains. L’indice marque la dynamique des cours de sécurité. Il est composé d’indices distincts des 500 plus grandes actions de sociétés américaines. En plus de la dynamique de l’indice, les analystes surveillent souvent les positions nettes des contrats à terme sur indices. Les positions nettes peuvent indirectement marquer les perspectives à court terme du marché boursier américain.

Dernières valeurs: