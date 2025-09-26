CalendrierSections

Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

États-Unis
USD, Dollars américains
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Market
Moyen 98.7 K
81.8 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
98.7 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le rapport hebdomadaire sur les positions nettes non commerciales du pétrole brut de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions longues et courtes sur le pétrole brut existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur le pétrole brut aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

Le pétrole brut est un actif important sur les marchés mondiaux. Par conséquent, la dynamique des contrats à terme sur le pétrole brut est une indication de sa force pour les prochains jours. L’indicateur est souvent interprété avec d’autres indicateurs du marché pétrolier. Le rapport САЕС couvre une petite quantité de données mondiales et a donc un impact limité sur les cours du pétrole brut.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePositions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
98.7 K
81.8 K
9 sept. 2025
81.8 K
102.4 K
2 sept. 2025
102.4 K
109.5 K
26 août 2025
109.5 K
120.2 K
19 août 2025
120.2 K
116.7 K
12 août 2025
116.7 K
141.8 K
5 août 2025
141.8 K
156.0 K
29 juil. 2025
156.0 K
153.3 K
22 juil. 2025
153.3 K
162.4 K
15 juil. 2025
162.4 K
209.4 K
8 juil. 2025
209.4 K
234.7 K
1 juil. 2025
234.7 K
233.0 K
24 juin 2025
233.0 K
231.0 K
17 juin 2025
231.0 K
191.9 K
10 juin 2025
191.9 K
168.0 K
3 juin 2025
168.0 K
165.7 K
27 mai 2025
165.7 K
186.4 K
20 mai 2025
186.4 K
185.3 K
13 mai 2025
185.3 K
175.4 K
6 mai 2025
175.4 K
177.2 K
29 avr. 2025
177.2 K
171.0 K
22 avr. 2025
171.0 K
146.4 K
15 avr. 2025
146.4 K
139.6 K
8 avr. 2025
139.6 K
167.7 K
1 avr. 2025
167.7 K
180.6 K
25 mars 2025
180.6 K
166.8 K
18 mars 2025
166.8 K
164.1 K
11 mars 2025
164.1 K
154.8 K
4 mars 2025
154.8 K
171.2 K
25 févr. 2025
171.2 K
197.6 K
18 févr. 2025
197.6 K
220.0 K
11 févr. 2025
220.0 K
230.3 K
4 févr. 2025
230.3 K
264.1 K
28 janv. 2025
264.1 K
298.8 K
21 janv. 2025
298.8 K
306.3 K
14 janv. 2025
306.3 K
279.6 K
7 janv. 2025
279.6 K
247.0 K
24 déc. 2024
247.0 K
230.0 K
17 déc. 2024
230.0 K
190.1 K
10 déc. 2024
190.1 K
201.5 K
3 déc. 2024
201.5 K
200.4 K
26 nov. 2024
200.4 K
193.9 K
19 nov. 2024
193.9 K
186.9 K
12 nov. 2024
186.9 K
196.1 K
5 nov. 2024
196.1 K
151.9 K
29 oct. 2024
151.9 K
173.7 K
22 oct. 2024
173.7 K
184.4 K
15 oct. 2024
184.4 K
190.6 K
8 oct. 2024
190.6 K
159.6 K
1 oct. 2024
159.6 K
158.6 K
