CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs de Singapour

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 1.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestriel
Taux de Chômage 2.0% 2 Q 2025 2.1% Trimestriel
IPC a/a 0.5% août 2025 0.6% Mensuel
Balance Commerciale S$​5.078 B août 2025 S$​6.351 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 05:00, SGD, Production Industrielle m/m, Réel: -9.7%, Prévision: 2.8%, Précédent: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Production Industrielle a/a, Réel: -7.8%, Prévision: -4.5%, Précédent: 7.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Prêts bancaires, Prévision: S$​861.124 B, Précédent: S$​854.020 B
2025.10.01 00:30, SGD, Indice des prix de l’immobilier URA t/t, Prévision: 0.8%, Précédent: 1.0%
2025.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Prévision: 48.7, Précédent: 49.9
2025.10.03 00:30, SGD, Markit PMI, Précédent: 51.2

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 1.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestriel
PIB a/a 4.4% 2 Q 2025 4.3% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 2.0% 2 Q 2025 2.1% Trimestriel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
IPC a/a 0.5% août 2025 0.6% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Prêts bancaires S$​854.020 B juil. 2025 S$​853.336 B Mensuel
Réserves de Devises Étrangères $​391.267 B août 2025 $​397.336 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale S$​5.078 B août 2025 S$​6.351 B Mensuel
Exportations intérieures non pétrolières a/a -11.3% août 2025 -4.7% Mensuel
Exportations intérieures non pétrolières m/m -8.9% août 2025 -6.0% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Markit PMI 51.2 août 2025 52.7 Mensuel
Production Industrielle a/a -7.8% août 2025 7.7% Mensuel
Production Industrielle m/m -9.7% août 2025 8.8% Mensuel
Prévisions des entreprises manufacturières 5.0 2 Q 2025 -6.0 Trimestriel
SIPMM PMI 49.9 août 2025 Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Ventes au Détail a/a 1.4% mai 2025 0.2% Mensuel
Ventes au Détail m/m 1.0% mai 2025 0.0% Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Indice des prix de l’immobilier URA t/t 1.0% 2 Q 2025 0.5% Trimestriel