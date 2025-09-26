Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de Singapour
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|1.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|2.0%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestriel
|IPC a/a
|0.5%
|août 2025
|0.6%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|S$5.078 B
|août 2025
|S$6.351 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 05:00, SGD, Production Industrielle m/m, Réel: -9.7%, Prévision: 2.8%, Précédent: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Production Industrielle a/a, Réel: -7.8%, Prévision: -4.5%, Précédent: 7.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Prêts bancaires, Prévision: S$861.124 B, Précédent: S$854.020 B
2025.10.01 00:30, SGD, Indice des prix de l’immobilier URA t/t, Prévision: 0.8%, Précédent: 1.0%
2025.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Prévision: 48.7, Précédent: 49.9
2025.10.03 00:30, SGD, Markit PMI, Précédent: 51.2
Indicateurs Économiques
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|1.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestriel
|PIB a/a
|4.4%
|2 Q 2025
|4.3%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|2.0%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestriel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|IPC a/a
|0.5%
|août 2025
|0.6%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Prêts bancaires
|S$854.020 B
|juil. 2025
|S$853.336 B
|Mensuel
|Réserves de Devises Étrangères
|$391.267 B
|août 2025
|$397.336 B
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|S$5.078 B
|août 2025
|S$6.351 B
|Mensuel
|Exportations intérieures non pétrolières a/a
|-11.3%
|août 2025
|-4.7%
|Mensuel
|Exportations intérieures non pétrolières m/m
|-8.9%
|août 2025
|-6.0%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Markit PMI
|51.2
|août 2025
|52.7
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|-7.8%
|août 2025
|7.7%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|-9.7%
|août 2025
|8.8%
|Mensuel
|Prévisions des entreprises manufacturières
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|Trimestriel
|SIPMM PMI
|49.9
|août 2025
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Ventes au Détail a/a
|1.4%
|mai 2025
|0.2%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|1.0%
|mai 2025
|0.0%
|Mensuel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Indice des prix de l’immobilier URA t/t
|1.0%
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestriel