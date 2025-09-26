L’indice médian pondéré des prix à la consommation (IPC) annuel de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) traduit la variation des prix des marchandises et services au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année précédente. Il est déterminé par la médiane des prix (le 50e centile dans la distribution des variations de prix).

L’indice médian pondéré est l’une des approches pour estimer l’inflation de base. La raison d’être de cette approche est qu’il y a parfois des changements très importants ou très faibles dans les prix de certains marchandises. Cela peut avoir un impact significatif sur une moyenne conventionnelle de tous les changements de prix. Ces changements ne sont toutefois pas représentatifs des variations de prix d’autres marchandises et services. De plus, les objets de dépenses dont la pondération est très importante dans le panier de l’IPC peuvent ajouter de la volatilité aux valeurs moyennes. Pour toutes les raisons ci-dessus, ces éléments de « bruit » sont exclus de l’échantillon calculé.

Cette méthode de calcul de l’IPC a été proposée par la Banque de Réserve d’Australie. Le conseil des gouverneurs de la RBA a besoin de l’évaluation la plus objective de l’inflation à la consommation. À son tour, c’est l’inflation des consommateurs qui est considérée comme l’un des principaux facteurs de la variation des taux d’intérêt de la RBA.

La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: