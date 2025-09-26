Calendrier économique
Importations de Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)
|Bas
|11.5%
|14.0%
|
16.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|14.1%
|
11.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur des importations a/a traduit les variations de la valeur totale de tous les marchandises et services importés à Hong Kong au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Il s’agit notamment des marchandises produites en dehors de la juridiction de Hong Kong et destinées à la consommation intérieure ou à la réexportation, ainsi que des produits réimportés fabriqués à Hong Kong. Les prix, y compris le coût des marchandises, l’assurance et le transport, sont utilisés pour le calcul de l’indice. La croissance de l’indicateur peut être considérée comme positive pour les cours du dollar de Hong Kong.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deImportations de Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
