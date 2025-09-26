CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Importations de Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)

Pays :
Hong Kong
HKD, Dollar de Hong Kong
Source
Département du Recensement et des Statistiques (Census and Statistics Department)
Secteur
Commerce
Bas 11.5% 14.0%
16.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
14.1%
11.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indicateur des importations a/a traduit les variations de la valeur totale de tous les marchandises et services importés à Hong Kong au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Il s’agit notamment des marchandises produites en dehors de la juridiction de Hong Kong et destinées à la consommation intérieure ou à la réexportation, ainsi que des produits réimportés fabriqués à Hong Kong. Les prix, y compris le coût des marchandises, l’assurance et le transport, sont utilisés pour le calcul de l’indice. La croissance de l’indicateur peut être considérée comme positive pour les cours du dollar de Hong Kong.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deImportations de Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
11.5%
14.0%
16.5%
juil. 2025
16.5%
7.5%
11.1%
juin 2025
11.1%
7.1%
18.9%
mai 2025
18.9%
6.1%
15.8%
avr. 2025
15.8%
6.5%
16.6%
mars 2025
16.6%
4.4%
11.8%
févr. 2025
11.8%
4.8%
0.5%
janv. 2025
0.5%
-15.9%
-1.1%
déc. 2024
-1.1%
-3.2%
5.7%
nov. 2024
5.7%
3.9%
4.5%
oct. 2024
4.5%
5.6%
1.4%
sept. 2024
1.4%
10.7%
7.9%
août 2024
7.9%
7.1%
9.9%
juil. 2024
9.9%
9.0%
9.0%
juin 2024
9.0%
12.7%
9.6%
mai 2024
9.6%
14.1%
3.7%
avr. 2024
3.7%
15.0%
5.3%
mars 2024
5.3%
2.3%
-1.8%
févr. 2024
-1.8%
18.9%
21.7%
janv. 2024
21.7%
11.3%
11.6%
déc. 2023
11.6%
8.5%
7.1%
nov. 2023
7.1%
5.3%
2.6%
oct. 2023
2.6%
1.8%
-0.4%
sept. 2023
-0.4%
-1.9%
-0.3%
août 2023
-0.3%
-5.3%
-7.9%
juil. 2023
-7.9%
-8.2%
-12.3%
juin 2023
-12.3%
-11.1%
-16.7%
mai 2023
-16.7%
-13.5%
-11.9%
avr. 2023
-11.9%
-16.5%
-0.6%
mars 2023
-0.6%
-18.5%
-4.1%
févr. 2023
-4.1%
-24.0%
-30.2%
janv. 2023
-30.2%
-16.4%
-23.5%
déc. 2022
-23.5%
-14.6%
-20.3%
nov. 2022
-20.3%
-18.5%
-11.9%
oct. 2022
-11.9%
-18.2%
-7.8%
sept. 2022
-7.8%
-17.9%
-16.3%
août 2022
-16.3%
-15.2%
-9.9%
juil. 2022
-9.9%
-13.1%
0.5%
juin 2022
0.5%
-12.4%
1.3%
mai 2022
1.3%
-10.4%
2.1%
avr. 2022
2.1%
-6.8%
-6.0%
mars 2022
-6.0%
0.9%
6.2%
févr. 2022
6.2%
6.2%
9.6%
janv. 2022
9.6%
10.7%
19.3%
déc. 2021
19.3%
13.3%
20.0%
nov. 2021
20.0%
19.2%
17.7%
oct. 2021
17.7%
25.4%
23.5%
sept. 2021
23.5%
29.6%
28.1%
août 2021
28.1%
32.0%
26.1%
juil. 2021
26.1%
34.0%
31.9%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration